World of Dinos

Voormalig Holland Casino in Zandvoort wordt dino-attractie: opening in voorjaar 2026

FOTO'S In een leegstaande vestiging van Holland Casino in Zandvoort opent in het voorjaar van 2026 een nieuwe dinosaurusattractie van World of Dinos. Het gaat om World of Dinos - The Expedition, een vaste beleving die minimaal tot eind 2027 op deze locatie zal blijven. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

World of Dinos is in Nederland vooral bekend van tijdelijke tentoonstellingen in beurs- en evenementenhallen. Met de vestiging in het voormalige casino kiest het bedrijf voor een langdurige opstelling op één locatie. Het gebouw in Zandvoort is zeker tot eind 2027 beschikbaar.

Daardoor kan volgens de initiatiefnemers meer aandacht besteed worden aan de totale aankleding en een doorlopende verhaallijn. Bezoekers worden meegenomen op een expeditie door een thema-omgeving met decors, technische effecten en interactieve elementen. De attractie richt zich op gezinnen.



Moerassen

De locatie aan het Badhuisplein wordt ingericht als een expeditie langs verschillende omgevingen, zoals jungle, moerassen en onderzoeksruimtes waar bezoekers kunnen kennismaken met het werk van paleontologen. Net als bij eerdere producties worden levensechte, bewegende dinosaurussen ingezet die geluid maken.



World of Dinos is sinds 2018 actief met reizende exposities op locaties als de Jaarbeurs in Utrecht, de Brabanthallen in Den Bosch en het World Forum in Den Haag. Daarnaast levert het bedrijf dinosaurussen aan attractieparken en dierentuinen, waaronder Bobbejaanland, Movie Park Germany, Burgers' Zoo, Duinrell, Sprookjeshof Zuidlaren en de dierentuinen van parkengroep Libéma.







