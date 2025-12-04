Belantis

Dit kun je verwachten van de Duitse vestiging van Parc Astérix: nieuw themagebied in 2026

FOTO'S Hoe gaat de Duitse vestiging van Parc Astérix eruitzien? Attractiepark Belantis in Duitsland komt in het teken te staan van striphelden Asterix en Obelix. Vandaag komen voor het eerst ontwerpen van toekomstige themagebieden naar buiten. In 2026 opent een themadeel met familieattracties, gevolgd door een familieachtbaan in 2027. Uiterlijk in 2031 moet een naamswijziging doorgevoerd worden.

De werktitel is Asterix Park Deutschland, maar die term kan nog wijzigen. Eigenaar Compagnie des Alpes heeft als belangrijkste doel om meer families met kinderen te lokken. Daarom ligt de focus voorlopig op een jonge doelgroep. Algemeen directeur Filip De Witte presenteerde de toekomstplannen vandaag tijdens een persconferentie.

Stap één wordt de opening van Idefix' Abenteuerland, komend jaar. Daar verschijnen verschillende kinderattracties van de Italiaanse fabrikant Zamperla: een kleine waterbaan, een carrousel van het type jump around, een fietsmolen van het type magic bikes en een zogenoemde speedway: een ovaalvormig parcours met gondels die scherpe bochten maken.



Family coaster

De uitbreiding van 6 miljoen euro wordt vernoemd naar het kleine witte hondje van Obelix. Een grote speeltuin, zitgelegenheden, een meet-and-greet-locatie, horeca en souvenirverkoop maken het gebied compleet. Seizoen 2027 komt in het teken te staan van een family coaster in Griekse stijl, om oudere kinderen en tieners aan te spreken.



Belantis ligt bij Leipzig, onderdeel van de deelstaat Saksen. Op de middellange termijn moeten de huidige bezoekersaantallen verdrievoudigd worden. De openingstijden worden verruimd. In plaats van drie dagen per week zal het park volgend jaar bijvoorbeeld vijf dagen per week geopend zijn in het laagseizoen.



Masterplan

In totaal verwacht Compagnie des Alpes de komende periode zo'n 100 miljoen euro te investeren, maar dat bedrag kan volgens De Witte nog oplopen naarmate het masterplan verder wordt uitgewerkt. Bestaande attracties en themagebieden worden in ieder geval gerenoveerd, zodat ze in de wereld van Asterix en Obelix passen.



Belantis telt nu acht themazones: Schloss Belantis, Tal der Pharaonen, Insel der Ritter, Strand der Götter, Reich der Sonnentempel, Land der Grafen, Prärie, Küste der Entdecker. Sommige onderdelen blijven staan. Zo kan een enorme piramide eenvoudig geïntegreerd worden in een Egyptisch gebied. Ook het bestaande piratenthema heeft raakvlakken met de Asterix-stripverhalen.















