Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Video: Sinterklaas wil ritje maken in Walibi-achtbaan YoY, maar goedheiligman komt bedrogen uit

Gisteren, 20.36 uur

VIDEO Sinterklaas is geweigerd bij YoY, de nieuwste achtbaan van Walibi Holland. Dat is te zien in een ludiek reclamefilmpje voor Walibi's winter-evenement Bright Nights. De goedheiligman reed met zijn paard langs Biddinghuizen en koos ervoor om tussen het rondbrengen van cadeautjes door in de rollercoaster te stappen.

De sint spreekt steevast over "de Chill en de Thrill", de namen van de twee YoY-banen. "Niet duwen, niet voordringen, ik ben eerst", klinkt het in het station. Sinterklaas blijkt een fervent coasterliefhebber te zijn, want hij houdt zelfs een achtbaantelling bij. "Vorig jaar stond deze er nog niet, deze credits wil ik hebben!"

Een piet heeft vervolgens slecht nieuws: YoY rijdt niet tot aan de start van Bright Nights op zaterdag 20 december. Uiteindelijk druipt Sinterklaas ietwat teleurgesteld af. In een ander filmpje is te zien hoe hij nog wel een ritje in familieachtbaan Drako meepakt. En op draaimolen Merrie Go'Round stapt hij - heel toepasselijk - op een wit paard.

Verjaardag halen
Mega coaster Goliath blijkt iets te veel van het goede. "Ik wil mijn verjaardag nog halen, ik ga dat niet doen, nee." De rol van de sint wordt gespeeld door Perry Mulder, bekend als de man achter horrorbeleving Scare Me Almere. De Bright Nights duren tot en met zondag 4 januari, met uitzondering van 24, 25 en 31 december en 1 januari.



Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be