Walibi Holland

Video: Sinterklaas wil ritje maken in Walibi-achtbaan YoY, maar goedheiligman komt bedrogen uit

VIDEO Sinterklaas is geweigerd bij YoY, de nieuwste achtbaan van Walibi Holland. Dat is te zien in een ludiek reclamefilmpje voor Walibi's winter-evenement Bright Nights. De goedheiligman reed met zijn paard langs Biddinghuizen en koos ervoor om tussen het rondbrengen van cadeautjes door in de rollercoaster te stappen.

De sint spreekt steevast over "de Chill en de Thrill", de namen van de twee YoY-banen. "Niet duwen, niet voordringen, ik ben eerst", klinkt het in het station. Sinterklaas blijkt een fervent coasterliefhebber te zijn, want hij houdt zelfs een achtbaantelling bij. "Vorig jaar stond deze er nog niet, deze credits wil ik hebben!"

Een piet heeft vervolgens slecht nieuws: YoY rijdt niet tot aan de start van Bright Nights op zaterdag 20 december. Uiteindelijk druipt Sinterklaas ietwat teleurgesteld af. In een ander filmpje is te zien hoe hij nog wel een ritje in familieachtbaan Drako meepakt. En op draaimolen Merrie Go'Round stapt hij - heel toepasselijk - op een wit paard.



Verjaardag halen

Mega coaster Goliath blijkt iets te veel van het goede. "Ik wil mijn verjaardag nog halen, ik ga dat niet doen, nee." De rol van de sint wordt gespeeld door Perry Mulder, bekend als de man achter horrorbeleving Scare Me Almere. De Bright Nights duren tot en met zondag 4 januari, met uitzondering van 24, 25 en 31 december en 1 januari.