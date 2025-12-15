Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: wintercircus met Kerstman, Kerstelf én acrobatiek in Attractiepark Slagharen

VIDEO Attractiepark Slagharen presenteert dit winterseizoen een komische circusvoorstelling in het Western Theater: het Magical Winter Circus. Bezoekers kunnen drie kwartier lang kijken naar een show met zang, humor en acrobatiek. De presentatie is in handen van Kelvin de Kerstelf. Hij is in eerste instantie teleurgesteld, omdat de Kerstman niet komt opdagen.

Daarop besluit hij iemand uit het publiek aan te kleden als de kindervriend, totdat de echte Santa Claus uiteindelijk wél binnen komt vallen. De elf wil hem verrassen door het te laten sneeuwen, maar dat mislukt keer op keer. Tussendoor krijgen toeschouwers twee circusartiesten voorgeschoteld: een balanceeract en een fietsact.

De Argentijnse acrobate Daniella Arata kan een pijl en boog vasthouden en afschieten met haar voeten, terwijl de Zweed Erik het voor elkaar krijgt om te fietsen en te jongleren op én met gigantische eenwielers. Hij demonstreert ook hoe hij een rondje kan fietsen op een piepkleine fiets van slechts enkele tientallen centimeters hoog.



Randy en Rosie

Wanneer elf Kelvin na afloop ontroostbaar lijkt omdat er geen sneeuw is gevallen, grijpt de Kerstman in. Tijdens de muzikale finale verschijnen ook Slagharen-mascottes Randy en Rosie ten tonele. Het Magical Winter Circus is op openingsdagen in de kerstperiode te zien om 13.30 en 16.00 uur. Het gaat om een vernieuwde versie van een show die voor het laatst te zien was in 2019, met nieuwe acts.