Europa-Park Resort

Dagje Europa-Park wordt duurder: maximale entreeprijs stijgt naar 86 euro per dag

Vandaag, 12.59 uur

86 euro per persoon. Dat is wat bezoekers van Europa-Park volgend jaar maximaal betalen voor een dagje uit. Het grootste attractiepark van Duitsland verhoogt de toegangsprijzen in 2026 met enkele euro's. Tot nu toe bedroeg het maximale dagtarief 83 euro. Het gaat om de kassaprijs in het hoogseizoen.

Europa-Park werkt tegenwoordig met twee prijscategorieën: hoogseizoen en laagseizoen. In het laagseizoen kost een ticket komend jaar 77 euro per volwassene. Nu is dat nog 74,50 euro. Wie in het hoogseizoen een kaartje aanschaft aan de kassa, zal dus 86 euro moeten afrekenen. Dat kan goedkoper, want online geeft het park 10 euro korting.

In Europa is alleen Disneyland Paris duurder. Daar kosten reguliere toegangsbewijzen op dit moment 119 euro voor één park en 144 euro voor twee parken. Europa-Park heeft ook een tweede park, waterwereld Rulantica, waar de dagprijs komend jaar stijgt naar ten hoogste 60 euro. De Efteling vraagt momenteel maximaal 53 euro per dag.

