Plopsa Group

Plopsaland koppelt kortingsactie aan aanstaande btw-verhoging

Plopsaland grijpt de naderende btw-verhoging in België aan voor een kortingsactie. Toegangskaarten voor de Plopsa-parken in België worden tijdelijk verkocht tegen lagere tarieven. "Geniet van topdeals, nu het nog kan", valt te lezen op de Plopsa-website.

Na de jaarwisseling stijgt het belastingtarief voor entreebewijzen, afhaalmaaltijden en hotelovernachtingen bij onze zuiderburen van 6 naar 12 procent. "De Belgische overheid heeft aangekondigd dat het btw-tarief voor pretparken volgend jaar stijgt, maar dat hoeft jouw dagje Plopsa-plezier helemaal niet te beïnvloeden", laat men weten.

Naast het huidige, lagere btw-tarief geeft Plopsa ook "extra veel korting daarbovenop". Er zijn negen verschillende deals in het leven geroepen, waaronder vier ticketacties: twee kaarten voor Plopsaland Belgium voor 65 in plaats van 102 euro, twee kaarten voor Plopsa Indoor Hasselt voor 39 in plaats van 64 euro en twee kaarten voor Plopsaqua De Panne of Plopsaqua Landen-Hannuit voor 39 in plaats van 64 euro.



Geannuleerd

Daarnaast wordt tijdelijk 20 procent korting gegeven op een verblijf in het Plopsaland Theater Hotel en Plopsaland Village, geldig voor verblijven tot eind 2026. Een vakantie kan tot zeven dagen op voorhand gratis geannuleerd worden. Plopsa-topman Carl Lenaerts meldde eerder al dat hij een kostenpost van miljoenen euro's verwacht vanwege de btw-verhoging.



Boeken kan via plopsa.com. De lagere tarieven zijn geldig tot en met dinsdag 23 december. Plopsaland Ardennes doet niet mee aan de actie. De andere Belgische Plopsa-vestiging, Plopsa Indoor Antwerp, gaat na de kerstvakantie definitief dicht.