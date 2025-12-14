Welkom!
Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Nieuw winter-evenement van start in Blijdorp: schaatsbaan en winterbos

Vandaag, 13.34 uurBeeld: Vincent Wols

FOTO'S In de Rotterdamse dierentuin Blijdorp is dit weekend een nieuw winterfestival van start gegaan: Winters Blijdorp, met extra activiteiten. De eerste editie van het event is nog opvallend kleinschalig: de winterse toevoegingen concentreren zich in een beperkt gedeelte van het park, met als belangrijkste elementen een overdekte schaatsbaan en een wandeling door een winterbos.

Er kwam een Winterplein met hapjes en drankjes. Daarnaast bevindt zich het bosgebied - het Winter Wonder Woud - waar elk half uur een verhaal te horen is. Verder kwam er een wandelroute die in het teken staat van ijsberen. De ijsbaan, gevestigd in een tijdelijke hal, wordt gesponsord door de Rabobank. Winters Blijdorp duurt tot en met zondag 18 januari.

Op vrijdag 19, zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 december en vrijdag 2 en zaterdag 3 januari staan er speciale Winteravonden op het programma. Een klein gedeelte van Blijdorp blijft dan geopend tot 21.00 uur. Het is onder meer mogelijk om het Oceanium te bezoeken. Verder wordt gezorgd voor livemuziek en een silent disco.

Abonnementhouders
Avondtickets kosten 14,95 euro, abonnementhouders zijn 9,50 euro kwijt als ze na 18.00 uur willen blijven hangen. Blijdorp noemt het initiatief "een ervaring om nooit te vergeten". Het dierenpark is al een tijdje op zoek naar extra inkomstenbronnen. Vorig jaar werd bijna 5,5 miljoen euro verlies geleden.











