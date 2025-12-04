Welkom!
Europa-Park Resort

Europa-Park verhoogt prijzen van waterwereld Rulantica: stijgingen tot 22 procent

Vandaag, 11.38 uur

De prijzen van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, gaan omhoog in 2026. Nu kosten tickets voor volwassenen nog 46 euro in het laagseizoen en 52 euro in het hoogseizoen. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar moet op dit moment 43 tot 49 euro afgerekend worden. Vanaf zaterdag 28 maart gelden andere tarieven.

Dan bedraagt de reguliere toegangsprijs 48 euro in het laagseizoen en 54 euro in het hoogseizoen. Entreebewijzen voor kinderen gaan 45 tot 51 euro kosten. Ook speciale avondtickets, geldig vanaf 17.00 uur, worden duurder. Die kosten nu nog 36 tot 43 euro voor volwassenen. Dat wordt 43 tot 46,50 euro. In het laagseizoen stijgt de prijs van een avondticket dus met 7 euro per persoon.

De grootste procentuele stijging is voor avondtickets voor kinderen in het laagseizoen. Nu kosten die nog 33,50 euro. Daar komt 7,50 euro bovenop: een toename van ruim 22 procent. In het hoogseizoen stijgt de kinderprijs voor avondkaarten van 40 naar 43,50 euro.

Saunawereld
Wie genoegen neemt met toegang vanaf 19.00 uur, kan een Moonlight-ticket aanschaffen. Kinderen en volwassenen betalen daar nu 27 tot 31,50 euro voor. Vanaf eind maart bedragen de tarieven 32 tot 34 euro. Wie ook naar saunawereld Hyggedal wil, is straks 62 euro kwijt in het laagseizoen en 68 euro in het hoogseizoen, in beide gevallen 4 euro meer dan nu.

