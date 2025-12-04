Efteling

Efteling-attractie Danse Macabre nagemaakt in Lego: maker hoopt op officiële set

FOTO'S Komt er een officiële Lego-set van de Efteling-attractie Danse Macabre? Wel als het aan een creatieve Efteling-fan ligt. Iemand heeft de griezelige abdij nagebouwd in Lego en ingediend bij Lego Ideas, het officiële platform waar particulieren ideeën voor nieuwe Lego-bouwwerken kunnen indienen.

Als een concept tienduizend supporters weet te verzamelen, gaat Lego ernaar kijken. Tot nu toe heeft de Lego-versie van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel, te vinden op de internationale website ideas.lego.com, iets meer dan 1100 supporters. "Ik hou van themaparken en ik heb de Efteling in Nederland heel vaak bezocht", schrijft de initiatiefnemer, die zichzelf Flitzboom noemt.

"Ik heb ervoor gekozen om één van de nieuwste Efteling-attracties na te maken, namelijk Danse Macabre: een unieke attractie waar geen gelijke van bestaat." De Lego-creatie bestaat uit het voorste gedeelte van het attractiegebouw, met aan de achterkant een deel van het interieur.



Spookdirigent

We zien onder meer spookdirigent Joseph Charlatan voor zijn orgel hangen. Een zwevende viool, monniken, geesten en muziekinstrumenten maken het tafereel compleet. "Ik denk dat dit een mooie display zou zijn voor iedereen die van themaparken of spookhuizen houdt. Ik had in ieder geval een hoop plezier bij het maken ervan."



De Efteling werkte onlangs nog intensief samen met Lego: het attractiepark was het toneel van een aflevering van de tv-serie Lego Masters. Het winnende bouwwerk uit de uitzending staat tegenwoordig in het Efteling Museum. Bovendien werd een Lego-prijsvraag uitgeschreven voor Efteling-fans. De winnaar kreeg een rondleiding over de ontwerpafdeling.



















