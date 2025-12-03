Parc du Bocasse

Onderdeel van attractie geëxplodeerd: Frans pretpark vrijgesproken na dodelijk ongeluk

De eigenaar van het Franse pretpark Parc du Bocasse is vrijgesproken na een fataal ongeluk. De rechtbank in Rouen oordeelde vandaag dat het bedrijf niet strafbaar is voor een explosie die in januari 2014 het leven kostte aan een medewerker. Een collega raakte destijds zwaargewond. Vorige week had het Openbaar Ministerie nog een boete van 25.000 euro geëist wegens doodslag.

Het bedrijfsongeval gebeurde op 6 januari 2014, tijdens de winterstop van het park bij Clères, ten noorden van Rouen. Enkele medewerkers waren bezig met controle- en onderhoudswerkzaamheden aan attracties. In de werkplaats werd gewerkt aan een wiel van de Electro Spin, een heen en weer slingerende schijf van het type disk'o.

Onderhoudsmonteur Jacques Tesson ontdekte een klein luchtlek in de velg en besloot dit ter plekke te lassen, zonder de band te demonteren. Door de hitte liep de druk in de band op, tot een ontploffing volgde. De 55-jarige Tesson was op slag dood. Collega Sébastien Lebaillif raakte zwaargewond en lag drie weken in coma, gevolgd door een revalidatieperiode van anderhalf jaar.



Veiligheidsrisico's

Vorige week dinsdag stond Parc du Bocasse terecht. Justitie stelde dat het park tekort was geschoten in de opleiding van medewerkers en in het inschatten van veiligheidsrisico's. Volgens de aanklager was de uitgevoerde reparatie niet toegestaan voor parkpersoneel en had deze door een gespecialiseerd extern bedrijf moeten worden gedaan.



Op basis daarvan werd een boete van 25.000 euro geëist voor doodslag en een extra geldstraf van 5000 euro voor het toebrengen van onopzettelijk letsel. De verdediging wees erop dat medewerkers na de plaatsing van de attractie in 2010 een meerweekse training hadden gehad van de leverancier en beschikten over onderhoudshandboeken waarin routinematig werk stond beschreven.



Niet strafbaar

De rechter vindt dat de betrokken medewerkers voldoende opgeleid en geïnformeerd waren. Werkzaamheden die uiteindelijk tot de explosie leidden, hadden weliswaar door een gespecialiseerd bedrijf moeten worden uitgevoerd, maar dat maakt het park niet strafbaar. Op basis daarvan werd het bedrijf volledig vrijgesproken van zowel doodslag als het toebrengen van onopzettelijk letsel.