Marineland Côte d'Azur

Jongeren breken in bij gesloten dolfinarium om orka's te aaien

VIDEO Het gesloten Franse dierenpark Marineland kampt met een reeks illegale inbraken door mensen die zichzelf willen filmen met de overgebleven orka's en dolfijnen. Het park is sinds januari 2025 gesloten voor publiek, maar op YouTube, TikTok en andere social media verschijnen steeds vaker video's waarop indringers te zien zijn bij de bassins van de dieren.

In de nacht van zondag 30 november op maandag 1 december werden drie jongeren opgepakt nadat ze het terrein hadden betreden om de dieren te aaien en beeldmateriaal te maken. Sinds oktober zijn al zeker acht mensen gearresteerd voor vergelijkbare acties. Volgens Franse media zijn er de afgelopen weken zo'n vijftien inbraken geweest.

Het management van Marineland waarschuwt dat de ongewenste bezoekers levensgevaarlijk bezig zijn. De orka's Wikie en Keijo, die elk meer dan 2 ton wegen, blijven roofdieren en kunnen mensen onder water trekken. Ook dolfijnen kunnen onverwacht reageren. Een val in de bassins zou volgens het park fataal kunnen aflopen.



Permanente bewaking

Daarnaast lopen de dieren zelf risico's als er voorwerpen in het water terechtkomen. Het park heeft de beveiliging inmiddels fors opgevoerd met permanente bewaking. De politie zegt binnen enkele minuten te kunnen ingrijpen bij nieuwe incidenten. Inbrekers riskeren in Frankrijk tot drie jaar cel en een boete van 45.000 euro.



Marineland sloot begin dit jaar definitief de deuren naar aanleiding van teruglopende bezoekersaantallen. Twee orka's en twaalf dolfijnen verblijven er nog steeds, in afwachting van een nieuw onderkomen. De dolfijnen zouden mogelijk naar Spanje verhuizen, maar over de toekomst van de orka's is nog geen beslissing genomen.