Eigenaar Europa-Park mengt zich in fel politiek debat over radicaal-rechtse partij

De eigenaar van het Duitse attractiepark Europa-Park, Roland Mack, heeft zich uitgesproken in een politiek debat dat momenteel veel stof doet opwaaien in Duitsland. De kwestie draait om de omgang met de partij Alternative für Deutschland (AfD), een radicaal-rechtse partij die bekendstaat om harde standpunten tegen immigratie, de islam en de Europese Unie.

De AfD ligt zwaar onder vuur: de Duitse veiligheidsdienst bestempelt de partij als extreemrechts. In Duitsland leidt dat al langer tot maatschappelijke spanningen en protesten. Ook buiten de landsgrenzen geldt de partij als omstreden, vooral vanwege beschuldigingen van racisme en het ondermijnen van democratische waarden.

De directe aanleiding voor de rel was een besluit van de ondernemersvereniging Die Familienunternehmer om de AfD vorige maand voor het eerst uit te nodigen voor een besloten bijeenkomst. Dat leidde tot felle reacties. Meerdere grote bedrijven, waaronder drogisterijketen Rossmann en fabrikant Vorwerk, stapten demonstratief uit de vereniging, omdat zij niets te maken willen hebben met overleg met de partij.



Hartgrondig oneens

Bankreus Deutsche Bank trok zich zelfs terug als gastheer van toekomstige bijeenkomsten. Roland Mack koos juist voor een afwijkende route. De 76-jarige mede-oprichter van Europa-Park zegt dat hij het "noodzakelijk en juist" vindt om met alle groepen in gesprek te blijven, ook met een partij waar veel mensen het hartgrondig mee oneens zijn.



Volgens hem hoort debat erbij zolang een partij een groot deel van het electoraat vertegenwoordigt. Hij benadrukt dat praten niet betekent dat je het met elkaar eens bent. Andere organisaties weigeren elk contact met de AfD en wijzen op de classificatie als extreemrechts.



Tientallen landen

Opvallend is dat Mack zijn standpunt koppelt aan zijn eigen park. Europa-Park heeft medewerkers uit tientallen landen in dienst. Volgens de pretparkdirecteur is internationale uitwisseling essentieel voor de toekomst van Duitsland en ontstaat saamhorigheid niet door mensen uit te sluiten, maar door samen te werken - een boodschap die haaks staat op de koers waar de AfD om bekendstaat.