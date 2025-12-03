Parc Astérix Paris

Drie jongeren veroordeeld na poging om gratis Parc Astérix binnen te glippen

Drie jongeren zijn veroordeeld nadat ze afgelopen zomer zonder toegangskaartje Parc Astérix probeerden binnen te komen. De rechtbank in Senlis legde het drietal een voorwaardelijke boete op van 500 euro per persoon. Het incident vond plaats op de ochtend van 15 augustus.

De mannen, 20 en 21 jaar oud, wisten via een voor het publiek afgesloten dienstweg het attractiepark bij Plailly te betreden, zonder langs de reguliere kassa's te gaan. Dankzij bewakingscamera's werden ze vrijwel direct opgemerkt. Medewerkers van Parc Astérix hielden de jongeren tegen en schakelden de politie in, die hen ter plaatse aanhield.

Voor de rechter verklaarden de drie, afkomstig uit het Franse departement Seine-Saint-Denis, dat ze kaartjes wilden ophalen bij de hotelreceptie op het parkterrein, omdat ze hadden gehoord dat bezoekers via die route eerder naar binnen zouden mogen.



Niet geloofwaardig

De rechtbank vond dat verhaal niet geloofwaardig en verwierp hun uitleg. De mannen hadden geen strafblad en beschikten over vaste banen of leerwerktrajecten, wat volgens de rechters aanleiding was om de straf voorwaardelijk op te leggen. Een door jusitie geëiste verplichte burgerschapscursus werd uiteindelijk niet opgelegd.



Naar aanleiding van het voorval liet Parc Astérix weten de beveiliging verder te willen aanscherpen. Het park kondigde aan extra bewakingscamera's te plaatsen en de toegangscontrole rond het terrein te versterken. De maatregel volgt op meerdere incidenten waarbij bezoekers probeerden zonder kaartje binnen te komen, waaronder een recente YouTube-video.