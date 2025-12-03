Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert trilvesten bij shows, voor dove en slechthorende bezoekers

FOTO'S Disneyland Paris zet een stap op het gebied van toegankelijkheid. Als eerste Europese pretpark biedt het resort nu speciale trilvesten aan waarmee dove en slechthorende bezoekers muziek en geluiden tijdens theatershows kunnen voelen. De vesten van fabrikant Woojer zetten audiotonen om in vibraties.

Op die manier kan men ook zonder gehoor een groot deel van de showbeleving meekrijgen. De vesten zijn gratis beschikbaar voor twee producties: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands in het Frontierland Theater in het Disneyland Park en Together: A Pixar Musical Adventure in het Studio Theater van het Walt Disney Studios Park.

Bezoekers kunnen een vest lenen via informatiebalie City Hall in het Disneyland Park of Studios Services in het tweede park. Rhythms of the Pride Lands is een ruim half uur durende show met zangers, dansers en acrobaten, opgevoerd op het grootste podium van het resort. Together draait om personages uit onder meer Toy Story, Monsters, Inc. en Finding Nemo.











