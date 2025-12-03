BillyBird Facilities

Brabantse pretparkgroep blijft zwembad uitbaten

Pretparkgroep BillyBird mag de komende jaren het openluchtzwembad Het Run in Drunen blijven exploiteren. Het bedrijf won de Europese aanbesteding van de gemeente Heusden en behoudt daarmee de verantwoordelijkheid voor het zomerbad, dat BillyBird sinds 2019 beheert.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 februari 2026 en heeft een looptijd van drie seizoenen. De gemeente kan het contract daarna nog twee keer met één seizoen verlengen. In dat geval blijft BillyBird tot en met 2030 exploitant van het zwembad.

Voor bezoekers verandert er volgens het bedrijf niets. De aanpak en dienstverlening blijven hetzelfde als in de afgelopen jaren. BillyBird organiseert ook in de toekomst activiteiten bij Het Run, zoals het Springkussenspektakel en DoggyDay, een zwemdag voor honden.



Glijbaan

Zwembad Het Run ligt aan de rand van Drunen, vlak bij Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het terrein van 4,2 hectare beschikt onder meer over een wedstrijdbad, een recreatiebad, een waterspeeltuin met glijbaan, een sportcourt, grote ligweides, horecavoorzieningen en kleed- en toiletruimtes.



Het zomerbad opende in 1960. BillyBird is bekend van twee attractieparken met een recreatieplas: BillyBird Hemelrijk in Volkel (Noord-Brabant) en BillyBird Drakenrijk in Beesel (Limburg). Met Het Run in Drunen exploiteert de groep inmiddels haar derde locatie.