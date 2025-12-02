Efteling

Foto's: voor het eerst winterse aankleding bij Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt

FOTO'S Het nieuwste sprookje van de Efteling is voorzien van winterse decoraties. In mei nam prinses Adinda haar intrek in het Sprookjesbos, als onderdeel van de uitbeelding van De Prinses op de Erwt. Nu is het tafereel voor het eerst onderdeel van de Winter Efteling. Er zijn extra decorelementen toegevoegd.

Zo staat er een pan met erwtensoep op de kachel, met een sierlijk ornament in de vorm van een lelie. Op een tafeltje is een kommetje met erwtensoep neergezet, terwijl op de grond winterse slofjes staan. Achter de ramen zien we een kerststuk. Bovendien kwamen er pakketjes rond het beeldje van de kamerdienaar.

Van de 31 sprookjes in het Sprookjesbos kregen er 26 een winterse touch. Ook nieuw dit jaar is een grote krans bij Draak Lichtgeraakt, waarin dukaten en edelstenen zijn verwerkt. De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 1 februari. Daarna zullen de winterse taferelen stapsgewijs weer verdwijnen.



















Draak Lichtgeraakt




