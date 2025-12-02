Welkom!
Efteling

Efteling onthult ontwerpen van nieuwe hotelsuites rond Max & Moritz en Joris en de Draak

Vandaag, 12.00 uur

FOTO'S De Efteling laat zien hoe twee nieuwe themasuites in het Efteling Wonder Hotel eruit komen te zien. Looopings kon eerder al melden dat er plannen waren voor hotelkamers in de stijl van familieachtbaan Max & Moritz en houten achtbaan Joris en de Draak. Vandaag komen voor het eerst ontwerpen naar buiten van beide kamers.

In de Max & Moritz Suite hebben kwajongens Max en Moritz grappen en grollen uitgehaald, zo laat de Efteling weten. "Het gordijn lijkt wel geblakerd door een afgestoken vuurpijl, één van de ruiten heeft een flinke barst en aan de verfspetters kun je precies zien waar de jongens geweest zijn." Bovendien klinkt er vrolijke muziek met gekke geluiden, net als in de achtbaan.

Op het plafond is een schots en scheef getimmerd zolderluik zichtbaar. "En zelfs het harige huisdier van Max en Moritz bungelt boven je hoofd." In de kamer zijn een tweepersoonsbed en een zithoek te vinden. Via een gordijn bereiken hotelgasten het andere slaapgedeelte, met een zeepkiststapelbed waaronder een extra uitschuifbaar bed verborgen is.

Boemknaller
Met een replica van de Boemknaller uit de wachtrij van de attractie laten kinderen hun ouders schrikken. Jonge deugnieten kunnen ook een kijkje nemen in een geheime kast. Enkele elementen blijven nog een verrassing. "Sommige grapjes ontdek je pas als je hier blijft slapen", aldus de Efteling.

Drakenstrijders kunnen binnenkort een nachtje doorbrengen in de Joris en de Draak Suite, eveneens voor vijf personen. Zij wanen zich in het moeras waar de draak huist. Er wordt gebruikgemaakt van groentinten en houten meubels. Eén van de blikvangers is het Kabinet der Strijdlustigen, met verzamelingen en studies van eerdere drakenjagers.

Ridderthema
"Wees wel steeds op je hoede, de draak is dichterbij dan je denkt...", waarschuwt de Efteling. Achter een dik gordijn bevindt zich een middeleeuwse tent in de kleuren van water en vuur. Het stapelbed - met uitschuifbaar extra bed - heeft daar een ridderthema.

"Bewapen jezelf en train nog een keertje voordat je ten strijde trekt tegen het beest. Kun jij het zwaard naar het hart van de draak leiden zonder de spiraal te raken?" Beide suites zijn vanaf vandaag te boeken. Ze komen in de plaats van de Coca-Cola Suite en de Wonder Water Suite. Blijven slapen is mogelijk vanaf vrijdag 19 december.



