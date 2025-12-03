Efteling

Efteling-serie Sprookjesboom geremasterd: 'Ziet er beter uit dan ooit'

VIDEO De Efteling presenteert vernieuwde afleveringen van de bekende tv-serie Sprookjesboom. Het is bijna twintig jaar geleden dat de animatieserie voor het eerst op de buis kwam. In de loop der jaren is de animatietechniek uiteraard flink verbeterd. Om die reden is men nu begonnen met het oppoetsen van oude afleveringen.

De geremasterde video's verschijnen op het speciale YouTube-kanaal Efteling Kids. "Deze serie ziet er beter uit dan ooit", laat de Efteling weten. Voorlopig wordt elke vrijdag een nieuwe aflevering gepubliceerd. Een woordvoerder spreekt over "een frisse upgrade".

"We brengen geen totaal nieuw geproduceerde content uit, maar voor veel mensen zal het toch als nieuw overkomen: het gros van de content heeft namelijk nog niet eerder op YouTube gestaan." De Sprookjesboom-serie is bedoeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar.



Olaf Vugts

Het concept werd bedacht door oud-directielid Olaf Vugts en de productie was in handen van Motek Entertainment. De Efteling bepaalde de kaders, maar scripts, regie en animatie worden extern verzorgd, onder leiding van regisseur Hans Walther. In de afleveringen spelen bekende figuren uit het Sprookjesbos, zoals Roodkapje, Wolf, Klein Duimpje en de Heks, samen in nieuwe verhalen.



De oude Sprookjesboom fungeert daarbij als vaste verteller die elke aflevering opent en afsluit. Afleveringen duren telkens ongeveer vijf minuten en volgen een vast format: een probleem dient zich aan, de personages werken naar een oplossing toe en er wordt afgesloten met een moraal. Daarbij werd bewust gekozen voor gelaagde humor, zodat ook ouders worden aangesproken.



Sensoren

De animatie is volledig in 3D gemaakt met motioncapturetechniek: menselijke performers droegen sensoren om bewegingen vast te leggen, terwijl gezichtsuitdrukkingen en mondbewegingen digitaal werden toegevoegd op basis van joystickbesturing en de gesproken teksten. Het succes leidde tot meerdere spin-offs, waaronder poppenshows, musicals, een bioscoopfilm en - in 2010 - een fysieke Sprookjesboom in het Sprookjesbos.