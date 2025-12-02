Belantis

Broertje voor Parc Astérix: Duits pretpark krijgt Asterix en Obelix-thema

Een attractiepark in Duitsland komt in het teken te staan van striphelden Asterix en Obelix. Daarmee krijgt de bekende Franse bestemming Parc Astérix een Duitse evenknie. Het gaat om pretpark Belantis in de buurt van Leipzig, dat in april werd overgenomen door parkengroep Compagnie des Alpes. De transformatie gaat volgend jaar van start.

Compagnie des Alpes is de eigenaar van Parc Astérix en bijvoorbeeld ook de Walibi-parken. Het Oost-Duitse Belantis zal de komende tijd stapsgewijs worden getransformeerd tot een Duitse vestiging van de succesvolle Franse trekpleister. Dat valt te lezen in een persverklaring naar aanleiding van de presentatie van de jaarcijfers van boekjaar 2024-2025.

"In overleg met uitgeverij Albert René is besloten het pretpark Belantis, zoals het er nu uitziet, om te vormen tot het eerste Parc Astérix buiten Frankrijk", laat de groep weten. Albert René is de uitgeverij van Asterix en Obelix. "Deze ombouw zal geleidelijk verlopen en de officiële naamswijziging wordt rond 2030-2031 verwacht."



Hondje

Aankomend seizoen zullen de eerste ingrijpende wijzigingen al zichtbaar zijn. Dan opent een nieuw themagebied rond Idéfix, het kleine witte hondje van Obelix. "Het eerste gebied gewijd aan Idéfix opent in het voorjaar van 2026", belooft de nieuwe eigenaar. Men benadrukt dat Duitsland de op één na grootste afzetmarkt heeft voor Asterix-stripboeken, na Frankrijk.



Bovendien hebben onze oosterburen de op één na grootste Europese markt voor pretparken. "Door optimaal gebruik te maken van de sterke punten van de locatie en de expertise van Compagnie des Alpes, verwacht de groep dat dit park uiteindelijk bijna 900.000 bezoekers per jaar kan trekken." Nu zijn dat er nog zo'n 300.000.



80 hectare

De Fransen telden 22 miljoen euro neer voor Belantis. Er is ruimte genoeg voor uitbreidingen: het park heeft een totale oppervlakte van meer dan 80 hectare. Daarnaast is nog eens 41 hectare beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen. Compagnie des Alpes benadrukt dat sprake is van een groeiregio met een goede bereikbaarheid vanuit steden als Dresden en Berlijn.



Belantis opende in 2003 in een industrieel gebied dat voorheen bekendstond om het winnen van bruinkool. Er staan vier rollercoasters: een kinderachtbaan, twee familieachtbanen en de 32 meter hoge Huracan, die een topsnelheid van 85 kilometer per uur behaalt en vijf keer over de kop gaat.



