Efteling

Efteling verkoopt speciale lekkernij bij nostalgisch postkantoor: eetbare envelop

FOTO'S In de Efteling is het deze winter mogelijk om een gratis kaartje te sturen aan familie of vrienden. Op het Anton Pieckplein werd daarvoor een nostalgisch postkantoor geopend. In de weekenden en tijdens de vakanties wordt er ook een speciale lekkernij verkocht: de zogeheten Postkoek.

Het gaat om een koek in de vorm van een envelop, inclusief eetbare adressering én een eetbare postzegel. "Aan: Pardoes de Tovernar, Efteling, Kaatsheuvel", staat erop. De postzegel is uiteraard één van de door de Efteling ontworpen Decemberzegels van PostNL.

De Postkoek is voor 3,50 euro verkrijgbaar bij de mobiele koffiebar naast het postkantoor. Het hapje smaakt naar speculaas en sinaasappel. Het postkantoortje opende afgelopen maandag, maar pas sinds dit weekend wordt de locatie bemand door een postbode.



Winterse groet

Op zaterdag en zondag kon voor het eerst kosteloos post verstuurd worden, tussen 12.00 en 18.00 uur. Bezoekers ontvangen twee Efteling-kaarten, die ze kunnen gebruiken voor een winterse groet voor een dierbare.



Daarnaast worden op zaterdag 6, zondag 7, zaterdag 13 en zondag 14 december kaarten geschreven voor senioren die extra warmte kunnen gebruiken. Het gaat om een samenwerking tussen de Efteling en het Nationaal Ouderenfonds. Op zaterdag 20 december krijgen aanwezigen de kans om een held van het Oranje Fonds in het zonnetje te zetten met een kaart.











