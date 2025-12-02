Natura Artis Magistra

Maat is vol voor Partij voor de Dieren: zeeleeuwen moeten weg uit Artis

Het geduld van de Partij voor de Dieren is op. Na maandenlange zorgen over het welzijn van de zeeleeuwen in Artis heeft de partij nu een formeel handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De situatie zou sinds de eerste meldingen afgelopen zomer niet verbeterd zijn: de dieren vertonen naar verluidt nog steeds zorgwekkend gedrag.

In juli werd al alarm geslagen over de huisvesting van drie Californische zeeleeuwen. Op basis van eigen observaties en beoordelingen van twee zeezoogdierexperts concludeerde de Amsterdamse fractie van de partij dat het verblijf te klein, kaal en onverrijkt is en dat de dieren zich niet aan de constante blik van bezoekers kunnen onttrekken.

Daarbij werd stereotiep gedrag vastgesteld, zoals herhaaldelijk bijten in de eigen flipper en happen naar niets. Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) is de situatie inmiddels, drie maanden later, onveranderd slecht gebleven. Er zijn wel enkele nieuwe objecten in het bassin geplaatst, waaronder een doorzichtige kubus en een plastic speeltje, maar de dieren zouden daar geen belangstelling voor tonen.



Probleemgedrag

Twee van de drie zeeleeuwen vertonen nog altijd het probleemgedrag, aldus de PvdD. Aanleiding voor het handhavingsverzoek is het uitblijven van zichtbare verbeteringen. De overheid wordt verzocht in te grijpen en Artis te dwingen maatregelen te nemen die het welzijn van de dieren op korte termijn verbeteren, bijvoorbeeld door meer verrijking toe te voegen en mogelijkheden te creëren om aan het publiek te ontsnappen.



Ook wordt gevraagd om een inspectie ter plaatse en openbare rapportage van de bevindingen. Artis erkende in juli al dat het huidige verblijf niet meer voldoet aan de wensen en eisen en maakte bekend te werken aan het vertrek van de zeeleeuwen. De dierentuin liet weten dat een deel van de dieren inmiddels is verhuisd.



Singapore

Voor de drie overgebleven zeeleeuwen wordt nog gezocht naar een nieuwe plek. Mogelijk kunnen ze terecht in Singapore, waar nog een nieuw verblijf moet worden gebouwd. Wanneer die verhuizing daadwerkelijk plaatsvindt, is nog onduidelijk. Met het handhavingsverzoek hoopt de Partij voor de Dieren nu af te dwingen dat er tot die tijd concrete stappen worden gezet.