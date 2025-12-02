Efteling

Zo wordt de Winter Efteling opgebouwd: maanden voorbereiding, nachtwerk en kilometers aan slingers

AUDIO De jaarlijkse Winter Efteling is het resultaat van een langdurige en intensieve operatie die al vrijwel direct na afloop van de vorige wintereditie start. Uit een nieuwe aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap blijkt dat de voorbereidingen een doorlopend proces vormen: terwijl de ene winter nog loopt, wordt de volgende al gepland en wordt tegelijk gewerkt aan de zomerse aankleding.

Podcastpresentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers spraken met verschillende betrokkenen over de opbouw van het jaarlijkse winter-evenement. Het resultaat is een bijna twee uur durend verslag waarin een groot aantal Efteling-medewerkers aan het woord komt. Zij leggen uit hoe het Kaatsheuvelse attractiepark getransformeerd wordt tot een winterwonderland.

Een multidisciplinair team van onder andere projectleiding, ontwerp, thematisering, horeca, retail, entertainment, technische diensten en externe leveranciers maakt plattegronden, stemt logistiek af en bepaalt welke pleinen, tenten, decoraties en voorzieningen per seizoen worden ingezet. De daadwerkelijke opbouw begint ongeveer zes weken voor de start van het winterseizoen.



Maken van ijs

Met planningssessies wordt per plein vastgelegd wanneer welke partijen aan de slag gaan: van het plaatsen en besneeuwen van bomen tot het opbouwen van podia, horeca-hutten en de schaatsbaan. Veel werkzaamheden vinden 's nachts plaats om het park overdag toegankelijk te houden voor bezoekers. Dat nachtwerk is noodzakelijk, zeker doordat onderdelen als het maken van ijs weken vergen en het park in de avond vaak nog geopend is.











Tegelijk moet rekening worden gehouden met veiligheidsregels, weersomstandigheden en geluidsoverlast rond het Efteling Grand Hotel. Een ander aandachtspunt is de weersperceptie: het gevoel van bezoekers bij regen, kou of wind. Het team probeert die beleving te verbeteren met kampvuren, extra verlichting, overdekte plekken en decoraties.



26 sprookjes

Daarvoor worden jaarlijks 3 kilometer aan guirlandes opgehangen en tientallen objecten voorzien van een winterse uitstraling. Van veel beelden bestaan winterse varianten. In het Sprookjesbos krijgen 26 van de 31 sprookjes winterse toevoegingen. Een vast team start in november met het aanpassen van de taferelen. Medewerkers krijgen daarbij veel vrijheid.











De focus van de winterthematiek veranderde dit jaar: door Ruigrijk over te slaan, was er meer budget voor de overblijvende pleinen. Men had extra aandacht voor het Anton Pieckplein, de Pardoes Promenade en - voor het eerst in vier jaar - het Eiland van de Vijf Zintuigen met het Efteling Grand Hotel. Het hotelgebouw heeft zelf vooralsnog geen kerstaankleding.



Magazijn in Tilburg

Na afloop van het seizoen volgt opnieuw een logistieke operatie. Decorstukken, verlichting en tijdelijke bouwwerken worden afgebroken, gecontroleerd en opgeslagen in een centraal magazijn in Tilburg. Tegelijk wordt geïnventariseerd wat onderhoud nodig heeft of vervangen moet worden, zodat de cyclus voor de volgende winter weer kan beginnen.