Efteling

Efteling brengt boek uit over Grand Hotel: 275 euro

Vandaag, 17.27 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S De Efteling vraagt maar liefst 275 euro voor een boek over het nieuwe Efteling Grand Hotel. Afgelopen zomer verscheen al een sprookjesboek met verhalen gebaseerd op het nieuwe hotelcomplex, voor 27,99 euro. Nu is er een speciale, grotere uitgave met een harde kaft. Daarbij horen ook enkele extra's.

Het gaat om een omhulsel, een boekstandaard, een code voor een gratis audioboek, een certificaat van echtheid en een map met enkele prenten van illustraties uit het boek. De oplage is beperkt: er zijn vijfhonderd exemplaren gemaakt. Ze worden gefaseerd verkocht in hotelboetiek Sens, grenzend aan souvenirwinkel Arcadeau.

De luxe uitvoering is dus bijna tien keer zo duur als de reguliere variant. In Sprookjes uit het Efteling Grand Hotel, zoals het boek heet, wordt de fictieve geschiedenis van het bouwwerk besproken aan de hand van negen verhalen, geschreven door Ad Grooten en Maarten Kuipers. De illustraties zijn van Job van Gelder en Céline Meeuwis.





