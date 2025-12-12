Efteling

Nieuwe vitrinekast met souvenirs trekt de aandacht bij Baron 1898 in de Efteling

FOTO'S De Efteling heeft een opvallende vitrinekast neergezet naast de vernieuwde souvenirwinkel bij achtbaan Baron 1898. Bij de uitgang van de attractie was in het verleden een eenvoudige fotobalie te vinden. In september en oktober is de ruimte getransformeerd tot een volwaardige shop met de naam De Gevoelighe Plaet.

Om de aandacht van voorbijgangers te trekken, werd bij de winkel onlangs een glazen kast neergezet. Aan de bovenkant prijkt het logo van de winkel, met de naam en de toevoeging "Foto's & Souvenirs". De achtergrond bestaat uit een afbeelding van een soort explosie van goudklompjes, in een opvallend lage resolutie.

Vanaf vandaag staan er ook daadwerkelijk producten in de vitrine. Zo prijst men tassen, een pet, armbandjes en een trui aan. Bij De Gevoelighe Plaet zijn verschillende nieuwe producten verkrijgbaar die in het teken staan van Baron 1898, waaronder pins. De winkel is ook toegankelijk voor bezoekers die niet in de dive coaster gaan.























