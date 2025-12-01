Legoland Deutschland Resort

Harry Potter krijgt eigen Lego-themagebied en hotel in Duitsland

De Duitse vestiging van Legoland krijgt een volledig nieuw themagebied rond Lego Harry Potter. Daarnaast komt er een speciaal Harry Potter-hotel, de eerste accommodatie ter wereld die volledig in het teken staat van de tovenaarsfranchise in Lego-vorm. Dat hebben Merlin Entertainments en Warner Bros. Discovery Global Experiences vandaag bekendgemaakt.

Het nieuwe gebied in het Duitse Günzburg wordt het eerste officiële Lego Harry Potter Land ter wereld. In het themadeel komen locaties en figuren uit de bekende boeken en films samen in Lego-uitvoering; onder meer Zweinstein moet er verrijzen. Concrete attracties of de exacte omvang zijn nog niet bekendgemaakt.

Ontwerpdetails volgen volgens de initiatiefnemers in de loop van de komende twaalf maanden. De investeringen voor het project zijn fors. Het Lego Harry Potter Land en de bijbehorende hotelaccommodatie vormen samen de grootste investering die Merlin ooit deed in een bestaand park. Een openingsjaar is nog niet gecommuniceerd.



Wereldwijd

Legoland Deutschland, geopend in 2002, maakt deel uit van Merlin Entertainments, net als onder meer Alton Towers en Thorpe Park in het Verenigd Koninkrijk, Heide Park in Duitsland en Gardaland in Italië. Ook merken als Madame Tussauds en Sea Life horen bij de Britse groep. Warner Bros. Discovery Global Experiences verzorgt wereldwijd licenties en projecten rond Harry Potter.



Harry Potter is al jaren aanwezig in meerdere Universal-parken in de Verenigde Staten en Azië. In Europa bestond er nog geen grootschalige samenwerking met een attractiepark. Wel is in Engeland de Warner Bros. Studio Tour London te vinden, waarin bezoekers een blik achter de schermen krijgen bij de Potter-films. Nu krijgen fans voor het eerst de kans om de tovenaarswereld te beleven in Lego-stijl.