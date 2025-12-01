Efteling

Facebook gaat los op 'aso' die doorgang blokkeert bij de Efteling: 'Er kan geen auto langs'

Een onhandig geparkeerde auto bij de Efteling leidt tot ophef op social media. In een Facebook-groep met Efteling-liefhebbers verscheen een foto van een wagen die zo geparkeerd is dat de rijbaan vrijwel geblokkeerd wordt. Automobilisten moesten voorzichtig om de auto heen manoeuvreren of zelfs terugrijden, omdat er geen veilige doorgang meer was.

De fotografe, ene Laura, steekt haar frustraties niet onder stoelen of banken. "Een veelvoorkomende ergernis, maar echt, léér parkeren!", sneert ze. "Er kan geen auto langs zo. En als het niet past dan ga je gewoon wat schuiner staan. Of je moet graag krassen willen natuurlijk..." Het bericht zorgt voor een flinke stroom aan reacties: andere groepsleden sluiten zich massaal bij de kritiek aan.

"Onbegrijpelijk dat mensen dat zelf niet zien als ze uitstappen", reageert Linda van Schie bijvoorbeeld. Perry Smits vindt dat het park moet ingrijpen. "Parkeerbeheer moet hier toch iets mee doen." Volgens Nicky Dilweg is het probleem herkenbaar. "Deze avond ook nog aan de hand geweest. Hebben achteruit moeten rijden omdat we er echt niet langs kwamen." Tom Goossens: "Enorm vaak dat ik moet slalommen tussen de auto's."



Discussie

Ook de parkeervakken zelf worden ter discussie gesteld. "Het systeem van schuin parkeren daar is al sinds jaar en dag een probleem en niet logisch gezien de beperkte breedte", aldus ene Stijn. "Ook omdat wagens alsmaar breder en langer worden." Tom Verschraegen noemt het parkeerterrein "een heikel punt". "Alles te veel op elkaar en geen duidelijke afbakening van parkeerstroken."



Sommige bezoekers proberen het probleem zelf te voorkomen door hun auto bewust extra schuin te parkeren. "Ik rijd station en zet 'm standaard schuiner weg zodat je dit niet hebt", schrijft Max van Dijk. Maaike Finn vult aan: "Wij zetten die van ons ook altijd iets meer schuiner... Maar dit is inderdaad vervelend. Je kan gewoon niet weg." Wendy van Wersch: "Wat een aso die zoiets doet!" Eric Rovers: "Ja vreselijk, zulke mensen."



Ruimte over

In een aanvullende foto laat de originele fotografe zien dat de automobilist van de Volvo in kwestie zelfs nog wat ruimte over had aan de voorkant.



