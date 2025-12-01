Koninklijke Burgers' Zoo

Waarschuwingsbordje bij de leeuwen in Burgers' Zoo: 'Kies of je wilt kijken!'

Dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem waarschuwt bezoekers voor een mogelijk wreed tafereel. Bij het leeuwenverblijf in het Gelderse dierenpark is een opvallend bordje neergezet dat melding maakt van "herkenbaar prooidier als voer". De roofdieren zijn bezig met het verorberen van een overleden zebra.

Burgers' Zoo besloot om herkenbare stukken van de zebra in zijn geheel aan te bieden aan de Afrikaanse leeuwen. Hoewel leeuwen in het wild uiteraard ook andere dieren eten, kan voor sommige passanten sprake zijn van een ongewenste aanblik. Om die reden werd er een felgeel waarschuwingsbordje gemaakt, meldt de website ZooFlits.

"Kies of je wilt kijken!", luidt het advies. Daaronder staan vertalingen in het Duits en in het Engels. "Feeding with whole prey", lezen Britse gasten. "Watch or pass by?" Het is gebruikelijk dat dierenparken overtollige of overleden bewoners gebruiken als voer voor andere dieren. Doorgaans worden voorbijgangers er echter niet voor gewaarschuwd.



