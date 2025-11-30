Attractiepark Toverland

Nieuwe details over vakantiepark Toverland: blijven slapen in strijdwagens, plannen voor zwembad

FOTO'S Bezoekers van Toverland kunnen binnenkort waarschijnlijk blijven slapen in tenten, bungalows en strijdwagens. Bovendien krijgt het nieuwe vakantieresort van het Limburgse attractiepark een zwembad én wellnessfaciliteiten. Dat blijkt uit documenten van ingenieursbureau Kragten die samenhangen met het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Toverland is al jaren bezig met plannen voor een permanent vakantiepark. De werktitel luidt Camp Resort. Daarvoor kwamen al meermaals plannen naar buiten, afkomstig uit rapportages die nodig zijn om de benodigde vergunningen te verkrijgen. In de laatste versie van de milieueffectrapportage, gepubliceerd door de gemeente Horst aan de Maas, staan nieuwe details over het Camp Resort-project.

Zo lezen we dat er plannen zijn voor zeventig tenten, 46 strijdwagens, 36 bungalows en twaalf groepsaccommodaties. Er komen tenten voor twee, vier of zes personen, strijdwagens voor vier of zes personen en bungalows voor vier of zes personen. In de groepsaccommodaties kunnen twaalf personen overnachten.



796 bedden

Dat resulteert in 164 eenheden met in totaal 796 bedden. De aantallen kunnen uiteraard nog wijzigen. Daarnaast wordt gesproken over een receptie met een aangrenzend winkeltje, een centraal badhuis met facilitaire voorzieningen, horecagebouwen, een zwembad met kluisjes en een wellnessgedeelte met een sauna en stoomruimtes.



De term strijdwagens slaat op het oude Griekenland - en dat is niet voor niets. Het Camp Resort komt te liggen naast themawereld Ithaka, met daarin onder meer houten achtbaan Troy. Toverland wil het vakantiepark een Grieks thema geven. Eerder viel al regelmatig de werktitel Ithaka Resort.



Openingsjaar

Wat verder opvalt, is dat de jaarplanning is bijgewerkt. Aanvankelijk was het de bedoeling om het Camp Resort in 2024 te bouwen en in 2025 te openen. In datzelfde jaar zou een attractie vervangen moeten worden. Dat is niet gelukt. Een actuelere tabel noemt 2026 als openingsjaar voor het Camp Resort, maar mogelijk is dat inmiddels ook achterhaald.







Tot nu toe zijn er nog geen serieuze werkzaamheden te spotten. Alleen een klimparcours is deels ontmanteld. De rest van de planning blijft vooralsnog ongewijzigd: in 2028 moet een zevende themagebied opengaan, gevolgd door de opening van een hotel in 2030 en de ingebruikname van een achtste themagebied in 2033.



Short time destination resort

Toverland wil zich de komende decennia ontwikkelen tot een "short time destination resort", door nieuwe attracties en verblijfsaccommodaties toe te voegen. Hiervoor is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld, ondersteund door een milieueffectrapport.



Naar aanleiding van opmerkingen van de milieucommissie is een aanvulling gemaakt, om ontbrekende informatie alsnog mee te nemen voordat besluitvorming plaatsvindt. Zo werd in de oorspronkelijke plannen gesproken over een hotel tot 45 meter hoog, terwijl in de modellen gerekend was met maximaal acht verdiepingen.



Gasloos

Bovendien was het aantal verblijfseenheden in het Camp Resort niet gemaximaliseerd. In de aanvulling is vastgesteld dat het hotel alsnog wordt beperkt tot acht verdiepingen. Het Camp Resort wordt volledig gasloos gebouwd. Stikstofberekeningen zijn herzien en tonen dat het aantal verblijfseenheden geen extra stikstofeffect meer veroorzaakt.



