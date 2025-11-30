Europa-Park Resort

Europa-Park zet kermisattractie neer met Disney-thema

FOTO'S Europa-Park is één van de grootste attractieparken van Europa, maar op professioneel vlak worden soms bedenkelijke keuzes gemaakt. Het Duitse pretpark heeft een opvallende tijdelijke attractie in huis gehaald voor het winterseizoen: een kitscherige kermisdraaimolen met Disney-thema. Kinderen kunnen een ritje maken in een carrousel vol afbeeldingen van de concurrent.

Bezoekers van Europa-Park worden geconfronteerd met schilderingen van taferelen uit Disney-films als Aladdin, Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, Tangled, 101 Dalmatians, The Little Mermaid, Dumbo, Beauty and the Beast en Peter Pan. Het park huurde de attractie van kermisfamilie Hahn, die uiteraard geen toestemming heeft om beeltenissen van Disney-merken te gebruiken.

De gebieden van Europa-Park staan in het teken van Europese landen: het doel is normaliter om het publiek onder te dompelen in rijkelijk gedecoreerde themawerelden. Die visie is hier overduidelijk overboord gegooid: de kale kermisuitstraling vormt een opvallend contrast met de lijn die het management de laatste jaren ingezet leek te hebben.



Poging

De carrousel bevindt zich in de buurt van het Kroatische themadeel. Men heeft nog wel een poging gedaan om de Disney-designs deels aan het oog te onttrekken door er cadeautjes en andere kerstdecoraties voor te zetten. Verderop in het park, in themadeel IJsland, staat nog een tweede kermismolen; een kleiner exemplaar.



Verder wordt themaland Portugal 's winters steevast opgevuld met kermisreuzenrad Bellevue. Europa-Park verwelkomde vorig jaar zo'n zes miljoen bezoekers. Dat waren er meer dan het Walt Disney Studios Park (5,6 miljoen), het tweede park van Disneyland Paris. Op de eerste plek in Europa staat het Disneyland Park, met circa 10,2 miljoen bezoekers.



























