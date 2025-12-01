Europa-Park Resort

Winterse extra's in Europa-Park: ijssculpturen en jubileumexpositie in nieuw themagebied

FOTO'S In Europa-Park is deze winter een gratis tentoonstelling met ijssculpturen te vinden. Bezoekers kunnen tijdens het winterseizoen het nieuwe themagebied Winterland betreden, met als hoogtepunt de overdekte beleving Eisskulpturen-Dome - Zeitreise ins Jahr 1975. Verschillende elementen uit de vijftigjarige geschiedenis van Europa-Park zijn uit ijsblokken gehouwen.

We zien onder andere een klassieke trein, een replica van de oude ingang van het park, een radarboot, een racewagen en verschillende personages, waaronder mascotte Ed Euromaus. Na afloop betreden bezoekers een aparte ruimte waar een jubileumexpositie is ingericht, met rekwisieten uit het verleden.

Eerder dit jaar werd al een vergelijkbare tentoonstelling ontwikkeld voor de hal bij achtbaan Silver Star. In Winterland bevinden zich verder onder meer horecapunten, grijpautomaten, een kermisdraaimolen en de ingang van een circusshow in samenwerking met het Circusfestival van Monte Carlo. Oude voertuigen uit het park doen hier dienst als zitgelegenheden.























































































































