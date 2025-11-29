Euromast Rotterdam

Iconische Euromast in Rotterdam drie maanden dicht voor grote opknapbeurt

De Euromast in Rotterdam sluit na de kerstvakantie enkele maanden de deuren voor bezoekers. Vanaf maandag 5 januari tot begin april 2026 is de uitkijktoren volledig gesloten vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden. Het gaat om de laatste fase van een meerjarige vernieuwing, met onderhoud aan de buitenzijde van het zogenoemde kraaiennest.

Ook komt er een complete renovatie van het restaurant op bijna 100 meter hoogte. Aan de onderkant van het restaurant worden staalconstructies afgestraald, geïnspecteerd, hersteld waar nodig en opnieuw geschilderd. Ook de mast van de ronddraaiende Euroscoop-lift krijgt zowel binnen als buiten een nieuwe verflaag.

Voor de werkzaamheden wordt een speciaal hangplatform onder het kraaiennest gebouwd, bevestigd aan de betonnen toren. Daarnaast wordt de Euroscoop tijdelijk ingezet als lift voor een werkplatform bovenop de constructie. Vanwege het extra gewicht van deze installaties - en uit veiligheidsoverwegingen - blijft de Euromast tijdens de hele renovatie gesloten voor publiek.



Vooruitgang

Volgens manager Leonie Staat zijn de werkzaamheden noodzakelijk om het rijksmonument in goede staat te houden. Zij benadrukt dat de toren, ontworpen door architect Huig Maaskant, is gebouwd als symbool van vooruitgang en innovatie. De renovatie moet ervoor zorgen dat het gebouw veilig blijft en zijn karakteristieke uitstraling behoudt voor de toekomst.



Niet alleen de buitenzijde wordt aangepakt. Ook het restaurant bovenin de toren krijgt een vernieuwde inrichting. Daarbij wordt gekozen voor een moderner concept dat volgens de Euromast beter aansluit bij de monumentale stijl van het gebouw en het karakter van Rotterdam. De tijdelijke sluiting vormt het slotstuk van een reeks aanpassingen sinds de overname door exploitant Magnicity in 2020.



Doorzichtige vloer

In de afgelopen jaren werden onder meer de beleving Rise of Rotterdam, de Euroscoop met doorzichtige vloer, de hotelsuites en de boardroom vernieuwd. Wie de Euromast nog wil bezoeken voordat de deuren dichtgaan, kan dat doen tot en met zondag 4 januari. In het voorjaar van 2026 moet de Rotterdamse uitkijktoren weer opengaan voor publiek.



