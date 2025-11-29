Parc Astérix Paris

Parc Astérix gaat in zee met Amerikaanse achtbaanbouwer RMC voor renovatie houten rollercoaster

Parc Astérix schakelt de bekende Amerikaanse achtbaanbouwer Rocky Mountain Construction (RMC) in voor het renoveren van een bestaande achtbaan. De houten rollercoaster Tonnerre 2 Zeus wordt de komende jaren onder handen genomen door de Amerikanen. We kennen RMC als de fabrikant van onder meer Untamed in Walibi Holland.

In Walibi Holland werd een oude houten achtbaan omgebouwd tot een spectaculaire hybrid coaster met houten ondersteuningen, een stalen rail en meerdere sensationele elementen, waaronder een groot aantal inversies. Parc Astérix zegt van plan te zijn om 60 procent van Tonnerre 2 Zeus te vervangen.

Dat is opvallend, omdat Tonnerre 2 Zeus enkele jaren geleden nog werd opgeknapt. De attractie opende in 1997 onder de naam Tonnerre de Zeus. In 2022 investeerde het park 7 miljoen euro in het vernieuwen van de baan en het introduceren van twee nieuwe treinen van leverancier The Gravity Group. Toen werd de huidige naam geïntroduceerd, waar het getal 2 in verwerkt is.



208 Retrak

Een paar jaar later is kennelijk alweer een grootschalige renovatie nodig. Dit keer wendt Parc Astérix zich tot RMC, vertelde directrice Delphine Pons vandaag op een persbijeenkomst. Men kiest voor de zogenoemde 208 Retrak-behandeling, waarbij de originele houten rail vervangen wordt door een stalen baan.



"Dit product gaat tot vijf keer langer mee dan traditionele houten achtbaanrails en maakt continue inspecties, reparatie en vervanging van rails overbodig", zegt RMC erover. Een bijkomend voordeel is dat de treinen, de mechaniek en de besturing van de attractie doorgaans niet vervangen hoeven te worden.



530 meter

"Dit zorgt voor een soepelere rit, minder stilstand en een langere levensduur van de wielen tegen een redelijke prijs", aldus de fabrikant. Bij Tonnerre 2 Zeus wordt in 2026 ongeveer 350 meter van de baan vernieuwd. Het is de bedoeling om een jaar later nog eens 180 meter aan baan te vervangen, zodat uiteindelijk 530 meter van de track gerenoveerd is.



Het baanverloop blijft wel gelijk. Er zijn vooralsnog geen plannen om spectaculaire elementen toe te voegen, zoals bij Untamed in Walibi Holland het geval was. Beide parken horen bij dezelfde eigenaar: Compagnie des Alpes. Een ander zusterpark, Walibi Belgium, heeft ook plannen voor een samenwerking met RMC.