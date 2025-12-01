Efteling

Busremise voor tientallen elektrische bussen gepland bij de Efteling

Bij de Efteling moet een nieuwe busremise komen voor vijftig tot zeventig elektrische bussen. De stallingslocatie is nodig omdat de huidige remise in Waalwijk verdwijnt: de huurovereenkomst voor dat terrein loopt af. Vanaf december 2026 gaat bovendien een nieuwe openbaarvervoerconcessie in, waarbij vervoerder Arriva opnieuw het busvervoer in de regio gaat verzorgen.

De provincie Noord-Brabant zocht daarom naar een nieuwe plek met voldoende stroomcapaciteit in de nacht en bij voorkeur op een locatie waar extra openbaar vervoer wenselijk is. Daarbij kwam het terrein van de Efteling in beeld. Volgens een woordvoerder van het attractiepark kwam de wens voor deze locatie expliciet vanuit de provincie.

De Efteling heeft vervolgens toegezegd om voor een periode van vijf tot zeven jaar kosteloos grond beschikbaar te stellen en het eigen stroomnet te laten gebruiken. De beoogde locatie ligt ten zuiden van de Europalaan, tussen de Dreefseweg en de Dodenauweg.



Geluidsoverlast

Een busremise is een plek waar bussen 's nachts en buiten diensttijd worden gestald en schoongemaakt. Alle voertuigen zullen elektrisch zijn. Volgens de plannen veroorzaakt dat geen extra uitstoot en nauwelijks geluidsoverlast. Ook is afgesproken dat op het terrein niet achteruit wordt gereden, om piepende waarschuwingssignalen te voorkomen.



De remise wordt daarnaast zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. "Het is mooi dat we hiervoor onze elektriciteitsaansluiting beschikbaar kunnen stellen", laat een Efteling-woordvoerder weten. Volgens hem zorgt extra elektrisch busverkeer voor "een betere en duurzamere bereikbaarheid van Kaatsheuvel en dus ook de Efteling".



Voordelen

De gemeente Loon op Zand ziet eveneens voordelen. Met de komst van de remise zullen meer busritten starten en eindigen bij halte Efteling, wat de verbindingen met onder andere Tilburg en Den Bosch moet verbeteren. Er wordt gerekend op minder dan vijfhonderd extra verkeersbewegingen per dag. De gemeente stelt dat de Europalaan voldoende capaciteit heeft om dat verkeer op te vangen.