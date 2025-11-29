Efteling

Efteling heeft plannen voor nieuwe musical over achtbaan Baron 1898

De Efteling gaat een musical produceren rond achtbaan Baron 1898. Binnenkort gaat de reizende theatervoorstelling Efteling vertelt... Joris en de Draak in première, over de bekende houten achtbaan. Achter de schermen wordt al gewerkt aan een vervolg, dat eind 2026 te zien zal zijn: Baron 1898 De Musical.

De show wordt omschreven als "een spannende en komische familiemusical" waarin het verhaal achter de populaire attractie wordt verteld. We zien hoe avonturier Gustave Hooghmoed in 1886 een klompje goud steelt van de mythische Witte Wieven. Jaren later keert hij terug met grootse plannen om een goudmijn op de heide te bouwen.

"Maar sommige rekeningen moet je altijd vereffenen...", zo staat in de beschrijving. De makers beloven een "avontuurlijke verhaal vol geheimen, ondergrondse gangen en bovennatuurlijke verschijningen". Het is de bedoeling om de musical tussen december 2026 en mei 2027 te laten touren langs grote en middelgrote Nederlandse theaters.



Klassiek ballet

Onlangs startte de zoektocht naar acteurs. In een oproep wordt gesproken over drie categorieën met variërende speelleeftijden. Voor de eerste rol - een allround musicalactrice, vermoedelijk één van de Witte Wieven - is ervaring met close harmony en klassiek ballet een pre.



Daarnaast zoekt men naar een man met een jonge uitstraling, een gevoel voor komische timing en een goed geschoolde zangstem. Tot slot is er Hooghmoed zelf, waarvoor een "charismatische en fysieke speler" met een goede zangstem nodig is. Op maandag 15 december vinden de audities plaats in de Efteling. De repetities starten in oktober volgend jaar.



Kompels

In Baron 1898 stappen bezoekers in de rol van kompels; mijnwerkers in dienst van de hebzuchtige mijnbaron Hooghmoed, die in 1898 een goudader denkt te hebben ontdekt. In de voorshows belooft hij gouden bergen, maar waarschuwende stemmen maken duidelijk dat de grond wordt beschermd door de mythische Witte Wieven. Tijdens de afdaling saboteren zij de machines om de gouddelving te stoppen, wat uitmondt in de beruchte verticale vrije val.



In het voorjaar van 2027 gaat ook een andere Efteling-theaterproductie door Nederland reizen, ter ere van het 75-jarig bestaan van het attractiepark. Tussen maart en oktober 2027 zal Darkride te zien zijn: een circusachtige dansshow met Efteling-muziek, gemaakt in samenwerking met meesterchoreograaf Ed Wubbe.