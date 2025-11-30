Parc Saint Paul

Dodelijk achtbaanongeluk: oud-eigenaar Frans pretpark veroordeeld

De voormalige eigenaar van het Franse attractiepark Parc Saint Paul is veroordeeld voor zijn rol in een dodelijk achtbaanongeluk in 2020. De rechtbank in Beauvais legde Gilles Campion (65) een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar op, een beroepsverbod van vijf jaar in de pretparksector en een boete van 40.000 euro.

Het vonnis heeft betrekking op een ongeval op 4 juli 2020, waarbij de 32-jarige Élodie Duval om het leven kwam. Ze bezocht het park met haar familie om de tweede verjaardag van haar zoontje te vieren. Tijdens een rit in de achtbaan Formule 1 gleed ze onder de veiligheidsbeugel door en werd uit het karretje geslingerd.

Ze overleed kort daarna aan haar verwondingen. De zaak draaide om de veiligheidsgordels die enkele maanden voor het ongeluk waren verwijderd. Die riemen waren in 2009 geïnstalleerd na een eerder fataal ongeval in dezelfde attractie. Tijdens de lockdown voorafgaand aan de heropening van het park haalde Campion de gordels weer weg.



Nalatig

Volgens de verdediging mocht dat, omdat een deskundige toestemming had gegeven om de attractie zonder veiligheidsgordels opnieuw in gebruik te nemen en de baan oorspronkelijk ook zonder gordels was geleverd. De rechtbank oordeelde echter dat Campion nalatig handelde op het gebied van veiligheid en hield hem daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk.



De familie van het slachtoffer heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak. De civiele procedure over schadevergoeding volgt later: een aparte zitting staat gepland voor september 2026. De nabestaanden eisen circa 800.000 euro. In afwachting daarvan moet Campion al ruim 140.000 euro aan voorlopige schadevergoeding betalen.



Hoger beroep

Parc Saint Paul, gelegen bij Beauvais, werd dit jaar verkocht aan parkengroep Looping, eigenaar van meerdere Europese attractieparken. De nieuwe directie heeft aangekondigd de bewuste achtbaan te willen slopen. De attractie is sinds het ongeval in 2020 gesloten en staat sindsdien ongebruikt op het terrein. Campion heeft tien dagen om te beslissen of hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis.