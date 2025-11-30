Liseberg

Belastingdienst eist ruim half miljoen euro van Zweeds pretpark: directie gaat in beroep

De Zweedse belastingdienst wil ruim een half miljoen euro zien van het bekende pretpark Liseberg. Het gaat om een bedrag van 6,4 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 560.000 euro, naar aanleiding van gratis toegangskaarten die in 2024 aan duizenden medewerkers zijn verstrekt.

Volgens de autoriteiten had over die voordelen belasting moeten worden betaald, de directie van Liseberg vindt van niet. Personeelsleden konden vorig jaar meerdere keren per seizoen gebruikmaken van speciale passen die vrije toegang tot het attractiepark gaven, inclusief attracties.

Van deze zogenaamde proefpakketten mocht telkens ook een vriend of familielid gebruikmaken. In totaal werden ongeveer 7800 losse ritpassen en zo'n 25.000 proefarrangementen uitgegeven. Tijdens het zomerseizoen konden medewerkers tien pakketten verzamelen, gevolgd door nog eens tien in de halloween- en kerstperiode.



Professioneler

Volgens Liseberg waren de regelingen bedoeld om medewerkers het park beter te laten ervaren, zodat zij hun werk professioneler konden uitvoeren. De Zweedse belastingdienst ging daar niet in mee. De passen worden niet gezien als fiscaal vrijgestelde werkmiddelen, omdat ze niet "essentieel voor het werk" zouden zijn.



Daarom is besloten om extra werkgeversbijdragen en belastingtoeslagen op te leggen. De naheffing bestaat uit ongeveer 5,7 miljoen kronen aan aanvullende belastingen, aangevuld met een boete van ruim 836.000 kronen. Liseberg gaat de beslissing juridisch aanvechten.



