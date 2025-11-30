Parc Astérix Paris

Parc Astérix vervangt oud themagebied, maar de decors gaan niet verloren

FOTO'S De decorstukken van een verdwenen themagebied in Parc Astérix krijgen een tweede leven. Het Franse pretpark neemt deze winter afscheid van het parkdeel Rues de Paris uit 1989. In plaats van vernietigd te worden, zijn grote delen van het middeleeuwse straatje geschonken aan het dorp Janvry in de regio Essonne.

Het gaat om decoraties uit het themadeel dat al aanwezig was sinds de opening van Parc Astérix en bekendstond als het nagebouwde middeleeuwse Parijs. De zone verdwijnt om plaats te maken voor het nieuwe themagebied Londinium, dat in 2028 moet openen. Londinium, gebaseerd op het Asterix-album Asterix bij de Britten, krijgt onder meer een interactieve darkride en een grote overdekte achtbaan.

In plaats van de bestaande gevels, pleinen en rekwisieten te slopen, besloot het park veel van het materiaal te doneren aan Janvry, een plattelandsdorp met zo'n 650 inwoners op ongeveer 80 kilometer afstand. Vrijwilligers uit het dorp demonteren sinds half november zelf de bruikbare onderdelen in het park en vervoeren die per vrachtwagen naar Essonne.



Fontein

Onder de overgedragen objecten bevinden zich een grote houten markthal, een levensgroot harlekijnbeeld, picknicktafels en een stenen fontein met een geschatte waarde van meer dan 30.000 euro. De decorstukken worden gebruikt om het schoolplein en de bekende kerstmarkt van Janvry aan te kleden.



Volgens de parkdirectie gaat het om een vorm van schenking zonder financiële tegenprestatie. Lokale bedrijven verzorgen de logistiek vrijwillig. Projectleider Eric Dudout spreekt in de Franse media over een emotioneel afscheid: het gaat om decors die 35 jaar lang deel uitmaakten van het park. Burgemeester Christian Schoettl noemt de donatie een unieke kans voor het dorp, dat zelf niet over de middelen beschikt om dergelijke aankopen te doen.



Rommelmarkt

Niet alle materialen gaan naar het dorp: verlichtingsarmaturen en de horeca-inventaris worden elders in Parc Astérix opnieuw ingezet en hout uit de decors wordt hergebruikt in het toekomstige Londinium-gebied. Daarnaast zullen sommige stukken volgend jaar worden verkocht via een speciale rommelmarkt voor personeel, partners en abonnementhouders.



Ook andere partijen profiteren. Het Normandische pretpark Festyland heeft al een draaimolen opgehaald en zal nog elementen van een middeleeuwse speeltuin weghalen. Drie verenigingen nemen een muziektent en verschillende tentconstructies over.



Kermismuseum

Musea tonen eveneens interesse: zo ontvangt het Parijse kermismuseum Musée des Arts Forains decors van het Théâtre de la Fontaine en krijgt drukkerijmuseum Musée de l'Imprimerie een replica van een drukpers. Niet alles kan worden gered. De zogeheten Tours Amoureuses bij de ingang van het gebied zijn in slechte staat en worden begin december met bulldozers gesloopt.



De bouwwerkzaamheden voor Londinium starten begin december. Het terrein moet eind februari volledig zijn vrijgemaakt. Parc Astérix is momenteel bezig met een meerjarige investeringsoperatie van circa 250 miljoen euro. Naast Londinium worden ook andere themagebieden vernieuwd, waaronder de Egyptische zone in 2026 en het Griekse gebied in 2027.







