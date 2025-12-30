Rivoli Rotterdam

Ultimatum gemeente verloopt: Rivoli Rotterdam blijft dicht na jaar vol uitstel, ruzie en kritiek

Rivoli Rotterdam gaat een extreem belangrijke deadline definitief missen. Het voormalige Attractiepark Rotterdam had in 2025 open moeten gaan om uitzicht te houden op een verlenging van de erfpacht. Nu 1 januari 2026 nadert, is één ding zeker: de poorten blijven dicht. En een naamswijziging bleek uiteindelijk nog één van de minst bizarre wendingen in de langlopende soap rond het pretpark van ondernemer Hennie van der Most, waarvan de bouw inmiddels eeuwig lijkt te duren.

Het was het jaar van de waarheid, omdat de gemeente Rotterdam harde voorwaarden stelde. Wethouder Chantal Zeegers maakte duidelijk dat verlenging van de erfpacht na 2030 alleen bespreekbaar is als Rivoli in 2025 opengaat, eventueel in fases, én als een onafhankelijk onderzoek een solide businesscase laat zien.

Daarbij waarschuwde Zeegers dat de gemeente niet mee zou gaan in een korte symbolische opening om verlenging af te dwingen. Die opening kwam er niet. Toch begon 2025 nog met nieuwe beloftes. Van der Most stuurde aan op zondag 23 maart, zijn 75e verjaardag. In de aanloop daarnaartoe bleef het opvallend stil vanuit de organisatie.



Geen werkende ticketshop

Zes weken voor de beoogde openingsdag was er nog geen werkende website of ticketshop en op social media verscheen nauwelijks informatie over prijzen of wat er precies af zou zijn. Ook intern leek er nog veel onzeker: het management kon niet met zekerheid zeggen welke onderdelen op tijd gereed zouden zijn. Halverwege februari klapte het openingsplan in elkaar.



Van der Most bevestigde dat 23 maart niet gehaald zou worden. "Ik red het niet", zei hij. Volgens de ondernemer moesten er nog onderdelen komen met levertijden van enkele maanden en moesten attracties nog worden gekeurd, terwijl keuringsinstantie TÜV volgens hem een maandenlange wachtlijst heeft. Van der Most gaf ook toe dat het noemen van die datum "een beetje onder druk van de gemeente" was gebeurd.



Vertrouwen kwijt

In de Rotterdamse politiek werd de toon intussen harder. Raadsleden spraken openlijk uit dat ze het vertrouwen kwijt waren na jaren van uitstel. Het park dat ooit al in 2014 open had moeten zijn, was ook nu weer niet in de buurt van een opening. Tegelijk bleef het ultimatum overeind: 2025 open, anders geen toekomstperspectief na 2030.



Toen 23 maart aanbrak, kwam er geen opening, maar een rebranding. Van der Most wilde af van de naam Attractiepark Rotterdam en kondigde aan verder te willen als Rivoli Rotterdam, een verwijzing naar stadspretpark Tivoli in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Een nieuwe openingsdatum verscheen nooit op de kalender. Wel lazen we op social media: "Rivoli Rotterdam staat voor beleving, karakter en lef!"



Vicieuze cirkel

De nieuwe naam veranderde niets aan de kern van de zaak: de kloof tussen plannen en uitvoering. Van der Most stelde in de loop van het jaar dat hij pas verder wil bouwen als de erfpacht wordt verlengd, omdat investeerders afhaken als de einddatum 2030 blijft staan. De gemeente wilde juist pas praten over verlenging als het park daadwerkelijk open is en een onafhankelijke toets laat zien dat het plan financieel klopt. Dat werd een vicieuze cirkel.







In september kwam daar een klap bovenop. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente kraakte het Rivoli-concept tot de bodem af. Adviesbureau Ginder concludeerde dat de totale opbrengsten 46 procent lager zouden uitvallen dan Van der Most voorspelt. In het rapport worden vooral de verwachtingen rond theater, horeca en de beoogde indoorcamping als zwaar overschat beschreven.



Negatieve grondwaarde

Voor die camping is bovendien geen vergunning verleend. Waar Van der Most rekent op bijna 9 miljoen euro winst per jaar, blijft volgens de analyse hooguit 2,3 miljoen euro over. Vastgoedadviesbureau Cushman & Wakefield berekende daarnaast dat de beleggingswaarde lager ligt dan de gemaakte kosten, wat volgens de gemeente resulteert in een negatieve grondwaarde.



"Van een haalbare businesscase is objectief gezien geen sprake", zo vatte het stadsbestuur het oordeel samen. Begin oktober trok wethouder Zeegers vervolgens de stekker uit de gesprekken over een nieuwe erfpacht. Daarmee verdween ook het laatste politieke draagvlak voor het toekomstplan van Van der Most.



Vernietigend rapport

Juridisch verandert er op korte termijn niets: het huidige contract loopt tot 2030, waardoor de ondernemer het terrein voorlopig mag blijven gebruiken. Maar het jaar waarin Rivoli had moeten bewijzen dat het kan openen en rendabel kan draaien, eindigt zonder opening en met een vernietigend rapport op tafel. Zo sluit 2025 af als het jaar waarin Rivoli Rotterdam alles moest waarmaken, maar juist definitief vastliep.