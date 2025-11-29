Efteling

Groot onderhoud bij Efteling-attractie Sirocco in beeld: decoraties vervangen en vernieuwd

FOTO'S De Efteling voert groot onderhoud uit bij Sirocco, de in 2022 geopende vervanger van Monsieur Cannibale. Minder dan vier jaar na de ingebruikname blijft de bootjesmolen zo'n anderhalve maand dicht, van eind oktober tot half december. Er vinden ingrijpende werkzaamheden plaats, zowel op het gebied van techniek als decor.

Door de bootjes van de grote draaischijf te halen, kon er technisch onderhoud plaatsvinden aan het mechanisme van de Duitse attractiebouwer Mack Rides. De gondels werden tijdelijk opgeslagen op een terrein achter de Warme Winter Weide. Inmiddels zijn ze weer teruggezet op de schijf. De eerste testritten hebben al plaatsgevonden.

Ook de wachtrij is aangepakt. De oude bamboeconstructie werd volledig vervangen. Figuren zijn gestript en opgeknapt: we zien de handelaar op de touwladder en hoofdpersonage Sindbad de Zeeman zonder kleding. Bovendien is een pilaar in het hart van de molen aangepast. In plaats van een eenvoudige verhoging met tonnen en een mand zien we daar nu een grote ton omringd door golven, passend bij het uiterlijk van de schijf.



Archipel

In Sirocco nemen bezoekers plaats in handelschuitjes, waarna een storm losbarst die de boten laat tollen. Naast de overdekte carrousel bevindt zich de waterspeeltuin Archipel, in hetzelfde thema. Er waren jarenlang plannen voor een tweede fase van het overkoepelende themagebied, met een uitbreiding van het speelgebied, maar daarover is al lang niets gecommuniceerd.



























































