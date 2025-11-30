Welkom!
Europa-Park Resort

Europa-Park voegt nieuw figuur toe aan waterwereld Rulantica: enorme zeeslang

Vandaag, 19.27 uur

FOTO'S Een opvallende bewoonster heeft haar intrek genomen in Rulantica, de waterwereld van Europa-Park. Bezoekers van het waterpark worden voortaan in de gaten gehouden door de gigantische vrouwelijke zeeslang Svalgur als ze een ritje maken in de attractie Tønnevirvel, een interactief watergevecht.

Een enorm decorelement van het mythische wezen hangt boven de carrousel, die vorig jaar voorzien werd van een permanente overkapping. Aan het dak hangen ook verschillende andere objecten, waaronder kisten. Het is niet de eerste beeltenis van Svalgur: het personage komt op verschillende plekken in het waterpark terug. Ze heeft ook haar eigen waterglijbaan Svalgur Rytt.

Rulantica was deze maand elf dagen gesloten voor groot onderhoud. Daarbij werden ook verschillende kleine upgrades doorgevoerd. Zo is het Italiaanse restaurant Lumålunda voorzien van bestelkiosken en zijn er nieuwe lichteffecten geïnstalleerd in het nieuwe buitenbad Svømmepøl.

Watertemperatuur
Bij de heropening op vrijdag 28 november - de zesde verjaardag van Rulantica - waren er nog wel problemen met de watertemperatuur. Omdat het water ietwat koud was - 26 in plaats van 32 graden - kregen bezoekers te horen dat ze het aankomende jaar gratis een keer terug mogen komen. Verder was de lazy river Snorri's Saga nog dicht.











