Pijnlijk ongelukje in het Sprookjesbos: Efteling-kabouter verliest zijn voet

FOTO'S Bezoekers van de Efteling zijn vanmiddag geconfronteerd met een pijnlijk tafereel in het Sprookjesbos. Eén van de kabouters in het bekende Kabouterdorp bleek zijn voet verloren te zijn. De schoen van het sprookjesfiguur was naar beneden gekukeld. Op foto's is te zien hoe alleen een stompje overbleef.

De gezichtsuitdrukking van de kabouter spreekt boekdelen: hij kijkt - heel toepasselijk - alsof hij net iets behoorlijk zuurs heeft meegemaakt, met opgetrokken wenkbrauwen en een uitgestoken tong. Normaal gesproken is de kabouter bezig om zijn pijp te stoppen.

Het Kabouterdorp is één van de oudste onderdelen van het Sprookjesbos. Het vormt sinds 1952 een verzameling kleine taferelen in en rond paddenstoelenhuisjes, waarin het dagelijkse leven van kabouters wordt uitgebeeld. De scènes werden in de loop der decennia gebouwd naar ontwerpen van Anton Pieck, Ton van de Ven en later Henny Knoet.



Holle boom

Anders dan veel andere sprookjes gaat het niet om één verhaal: het dorp toont een reeks losse situaties, van vissende en schrijvende kabouters tot de bekende muziekkabouter in de holle boom. De gewonde Efteling-pop hoeft waarschijnlijk niet naar de eerste hulp: medewerkers zullen het euvel eenvoudig kunnen verhelpen.











