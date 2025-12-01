Movie Park Germany

Epische finale van kerstshow Movie Park: vuurwerkfontein vastgemaakt aan achtbaantrein

VIDEO In een vernieuwde show in Movie Park Germany vliegt de Kerstman in een achtbaantrein voorbij, terwijl er een vuurwerkfontein uit het laatste karretje schiet. De bijzondere stunt vormt het slotstuk van het avondspektakel Hollywood Christmas Lights, dat dagelijks te zien is tijdens kerst-evenement Hollywood Christmas.

Het Duitse pretpark belooft "een filmische finale". "De voorstelling is meer dan alleen vuurwerk: het is een oogverblindende show van licht, lasers en vuur die de lucht boven het park transformeert in een levendig spektakel."

Ten opzichte van voorgaande jaren heeft men de productie "volledig opnieuw ontworpen en uitgebreid met nieuwe effecten voor nog meer wow-momenten". Eén daarvan is dus het bijzondere optreden van de Kerstman, die plaatsneemt in een verder lege trein van lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise.



Kerstboom

Hollywood Christmas Lights vindt plaats rond de grote kerstboom op het entreeplein in themagebied Christmas Boulevard, waar normaal gesproken een fontein te vinden is. Looopings kan een videoregistratie van de volledige show laten zien. Movie Park is tijdens Hollywood Christmas geopend van 12.00 of 14.00 uur tot 20.00 uur.