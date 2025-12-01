Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Movie Park Germany

Epische finale van kerstshow Movie Park: vuurwerkfontein vastgemaakt aan achtbaantrein

Vandaag, 12.31 uurBeeld: Linne de Groot

VIDEO In een vernieuwde show in Movie Park Germany vliegt de Kerstman in een achtbaantrein voorbij, terwijl er een vuurwerkfontein uit het laatste karretje schiet. De bijzondere stunt vormt het slotstuk van het avondspektakel Hollywood Christmas Lights, dat dagelijks te zien is tijdens kerst-evenement Hollywood Christmas.

Het Duitse pretpark belooft "een filmische finale". "De voorstelling is meer dan alleen vuurwerk: het is een oogverblindende show van licht, lasers en vuur die de lucht boven het park transformeert in een levendig spektakel."

Ten opzichte van voorgaande jaren heeft men de productie "volledig opnieuw ontworpen en uitgebreid met nieuwe effecten voor nog meer wow-momenten". Eén daarvan is dus het bijzondere optreden van de Kerstman, die plaatsneemt in een verder lege trein van lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise.

Kerstboom
Hollywood Christmas Lights vindt plaats rond de grote kerstboom op het entreeplein in themagebied Christmas Boulevard, waar normaal gesproken een fontein te vinden is. Looopings kan een videoregistratie van de volledige show laten zien. Movie Park is tijdens Hollywood Christmas geopend van 12.00 of 14.00 uur tot 20.00 uur.



Meer Movie Park Germany
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be