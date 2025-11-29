Europa-Park Resort

Duizenden kerstmannen nemen achtbanen Europa-Park over bij start winterseizoen

FOTO'S Het Duitse attractiepark Europa-Park is gisteren overspoeld door verklede kerstmannen. Duizenden bezoekers in rode pakken en met witte baarden namen deel aan de grootste kerstmanbijeenkomst van Duitsland, waarmee het winterseizoen officieel werd afgetrapt. Er waren deelnemers uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

Op het plein bij het Europa-Park Teatro werden de kerstmannen verwelkomd met een speciaal programma. Daarna gingen veel deelnemers het park in om ritjes te maken in verschillende attracties. Onder meer de achtbanen Blue Fire, Silver Star en Alpenexpress Enzian werden gevuld met kerstmannen.

Het evenement volgde op een oproep die Europa-Park begin november deed. Deelnemers konden gratis naar binnen op voorwaarde dat zij volledig als kerstman verkleed waren. Bij de ingang werd gecontroleerd of bezoekers daadwerkelijk de vereiste outfit droegen. Het exacte aantal aanwezigen is niet bekendgemaakt.



Winterland

De winteropenstelling van Europa-Park duurt tot en met zondag 18 januari, met uitzondering van 24 en 25 december. Men zorgde voor 3500 besneeuwde dennenbomen, aangevuld met winterse shows en tijdelijke attracties. Belangrijkste nieuwigheid is het tijdelijke themagebied Winterland, met onder meer de circusspektakelshow Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park.



Daar zijn ook een ijssculpturententoonstelling, een overdekte speelzone en extra horeca te vinden. In Magic Cinema 4D draait voor het eerst de film Grand Prix 4D. Verder zijn er winteractiviteiten zoals schaatsen bij Fjord Rafting, een 55 meter hoog reuzenrad met verwarmde gondels, het huis van de Kerstman in parkdeel Engeland en avondshows met projecties, fonteinen en vuurwerk.



















