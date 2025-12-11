Efteling

Efteling-muziek voor het eerst uitgebracht: dromerige Doornroosje-melodie nu te horen op Spotify

Doornroosje ligt al bijna 74 jaar te slapen in het Sprookjesbos, maar pas sinds vorig jaar klinkt er muziek bij het tafereel. Die is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingdiensten. Het gaat om een dromerig melodietje van ruim drie minuten, gecomponeerd door René Merkelbach.

"Perfect om even bij weg te dromen of juist mee wakker te worden", zegt de Efteling over de compositie. Toch was niet iedereen blij met de toevoeging: toen de muziek in maart 2024 werd geïntroduceerd, reageerden meerdere Efteling-fans verongelijkt. Volgens critici verpest het muziekstuk de serene rust bij het tafereel.

"De vibe bij het sprookje is helaas verpest door de toevoeging van een volstrekt onnodig pingelend deuntje", valt te lezen op fansite Eftelist. "Nog afgezien van de niksigheid van de compositie verpest het muzakje de totale rust en stilte van het slapende kasteel en de heerlijk subtiele dreiging die uitging van het piepende spinnewiel van de boze fee, nu vervangen door iets dat doet denken aan een generiek wachtmuziekje aan de telefoon."



Kost niks

De Efteling-liefhebbers noemden het "in alle opzichten een ontzettend slecht idee". "Gelukkig is het simpel te verhelpen: muziek uit. Kost niks. Opgelost." In een ranglijst met 120 verbeterpunten in het attractiepark staat het verzoek over het weghalen van de muziek inmiddels op de zeventiende plaats.



Het uitbrengen van de muziek op streamingplatforms suggereert dat de Efteling voorlopig in ieder geval niet van plan is om de beslissing terug te draaien. Doornroosje was in 1952 één van de eerste tien sprookjes in het Sprookjesbos. Begin vorig jaar vond een grote renovatie plaats, waarbij niet alleen het kasteel maar ook het landschap eromheen werd vernieuwd.