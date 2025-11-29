Bobbejaanland

De allereerste winteropening van Bobbejaanland komt eraan: kijk mee met de voorbereidingen

FOTO'S Nog één week geduld: op zaterdag 6 december start de allereerste winteropenstelling van Bobbejaanland. Het Vlaamse attractiepark is druk bezig met de laatste voorbereidingen: verschillende themagebieden ondergaan een gedaantewisseling. Bovendien wordt gezorgd voor uiteenlopende extra activiteiten, waaronder een schaatsbaan op de grote vijver. Looopings keek mee met de werkzaamheden.

Het nieuwe winterevenement kreeg de naam Bobbejaanland Wintert. Er komen zes winterzones, elk met een eigen thema en aankleding. Het gebied Land of Legends verandert tijdelijk in Land of Fire & Ice, met als middelpunt een ijspaleis van ongeveer 78 vierkante meter groot, opgebouwd uit een doolhof van ruim vijftig spiegels. Andere zones krijgen eveneens aangepaste namen: A Winter Welcome, Snow Valley, Santa City, Glacier Bay en Lake of Frost.

Laatstgenoemde themadeel bestaat uit een schaatsbaan van 375 vierkante meter op drijvende pontons op de grote Bobbejaanland-vijver, met een Alpenhut ernaast. In totaal zijn ongeveer vijfhonderd kerstbomen neergezet, afkomstig uit de regio. Langs gebouwen en in het park wordt zo'n 30 kilometer aan lichtslingers opgehangen, goed voor meer dan 355.000 lampjes.



Circusvoorstelling

Voor het eerst is het mogelijk om de vijver via de pontons van de ene naar de andere kant over te steken. Twee keer per dag is een 45 minuten durende circusvoorstelling te zien. Verder staan ontmoetingen met onder meer de Kerstman en de IJskoningin op het programma en wordt dagelijks om 16.00 uur een 13 meter hoge kerstboom ontstoken.



Daarnaast zijn er extra shows, waaronder de Fire & Light Show, de Winter Parade en De Droomers van Droodal. Bezoekers kunnen deelnemen aan een zoektocht met kerstelfen en kinderen ontmoeten de parkmascottes Bobbie en Jody bij meet-and-greets.



Starlight Walk

In Glacier Bay komt een tijdelijke bandenslide te staan, waarop bezoekers met opblaasbanden naar beneden glijden. Verder is er de zogenoemde Starlight Walk, een wandelroute door het park die langs speciaal uitgelichte decoraties en verlichte paden voert. Waterattracties blijven tijdens het winterseizoen gesloten.



































