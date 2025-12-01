Efteling

Eerste blik in nostalgisch Efteling-postkantoor: vanaf vandaag open

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen vanaf vandaag voor het eerst een nieuw, tijdelijk postkantoor op het Anton Pieckplein binnenlopen. Het nostalgisch ingerichte huisje staat naast horecapunt de Smulpaap en is opgezet in samenwerking met PostNL naar aanleiding van de door de Efteling ontworpen Decemberzegels.

Daar wordt het mogelijk om kosteloos een kaartje te schrijven. Het daadwerkelijke versturen kan echter nog niet direct: dat start pas komend weekend, wanneer een Efteling-postbode op vaste tijden aanwezig zal zijn om de post in ontvangst te nemen. In de weekenden en vakanties liggen tussen 12.00 en 18.00 uur Efteling-ansichtkaarten klaar, met vijf verschillende ontwerpen.

De teksten op de kaarten variëren van "Ik wens je een wonderlijke winter" tot "Wonderlijke groeten". Er is ook een Engelstalige variant met "Best wishes" en "A wonderful winter". De designs staan in het teken van Langnek, Raponsje, Doornroosje, De Prinses op de Erwt en het speciale PostNL-sprookje dat werd ontwikkeld voor de Decemberzegels.







Nationaal Ouderenfonds

Het loket richt zich niet alleen op kaarten voor familie en vrienden. In het gebouw worden ook persoonlijke verhalen getoond van mensen die via het Nationaal Ouderenfonds en het Oranje Fonds extra aandacht kunnen gebruiken. Aanwezigen krijgen de kans om ter plekke een kaart te schrijven voor de doelgroepen van deze goede doelen.



De Winter Efteling eindigt op zondag 1 februari, maar het postkantoor - uitsluitend toegankelijk met een Efteling-entreeticket - blijft geopend tot en met zondag 1 maart 2026. Decemberzegels zijn in het gebouw zelf niet te koop; die worden verkocht bij enkele winkels in het park: In den Ouden Marskramer, Arcadeau, Jokies Wereld en Efteldingen.































