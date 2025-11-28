Efteling

Video: zo werkt de AI bij Fata Morgana in de Efteling

VIDEO De nieuwe AI-animaties bij Fata Morgana in de Efteling zijn vanaf vandaag actief. Bezoekers passeren in souvenirwinkel De Bazaar een marktkraampje met een scherm, waar een koopman of -vrouw verschijnt. Het gaat niet om acteurs: het videomateriaal is gecreëerd met behulp van artificial intelligence.

Dat maakte de Efteling vanochtend trots bekend. Het oer-Hollandse attractiepark heeft besloten om AI te omarmen. Na een AI-versie van de Sprookjesboom en AI-animaties in een winterse theatershow, is kunstmatige intelligentie nu ook toegepast voor het maken van beelden voor een beleving in een winkel.

De filmpjes bevatten geen interactief element: AI is alleen gebruikt om de koopman en koopvrouw vorm te geven en te laten bewegen. Ze prijzen luidkeels mysterieuze stenen aan, die bezoekers kunnen aanschaffen. Af en toe komen ook dieren voorbij. Volgens de Efteling is AI een manier om de creatieve visie "te verrijken, zonder onze authenticiteit te verliezen".



Fluwelen buidel

De Bazaar bevindt zich bij de uitgang van de attractie. In een kast in de winkel liggen steensoorten als pyriet, bergkristal, agaat geodes, rozenkwarts en amethist. Ze zijn per stuk geprijsd, vanaf 2 euro. Het is ook mogelijk om een fluwelen buidel - blauw, rood of paars - te vullen met steentjes uit de kruiken, voor 8,50 euro.