Nieuws

Belgische pretparken vrezen miljoenenstrop door btw-verhoging

Verschillende Belgische pretparken slaan alarm over een forse btw-verhoging die op 1 januari 2026 moet ingaan. De regering wil het btw-tarief voor onder meer toegangstickets, afhaalmaaltijden en hotelovernachtingen verhogen van 6 naar 12 procent. Voor veel themaparken betekent dat een twee- of driedubbele klap.

In een gezamenlijke oproep waarschuwen sectorfederaties Belgoparks, Attractions & Tourisme en de Koepel van Attracties & Musea dat de maatregel bovenop "een opeenstapeling van uitzonderlijke lasten" komt. Zij verwijzen naar jaren van stijgende lonen, inflatie, stijgende energiekosten, coronaschade en zwaardere veiligheidseisen.

Volgens de organisaties dreigt de continuïteit van veel dagattracties in het gedrang te komen. Grote spelers als Plopsaland Belgium, Bellewaerde Park en Pairi Daiza vragen de politiek om die reden om uitstel tot 1 januari 2027. Zij wijzen erop dat veel prijzen voor 2026 al vastliggen en dat een onmiddellijke invoering kan leiden tot zware financiële verliezen.



Impact

Plopsa-topman Carl Lenaerts zegt in Het Nieuwsblad dat de extra kosten kunnen oplopen tot meerdere miljoenen euro's voor Plopsaland alleen. Hotelboekingen en evenementen zijn al verkocht, waardoor de hogere btw volgens hem niet zomaar door te rekenen is. Bij Bellewaerde spreekt directeur Stefaan Lemey van een impact "ver boven het miljoen".



Hij waarschuwt dat het plan midden in een periode komt waarin pretparken al kampen met financiële uitdagingen. Een plotselinge kostenstijging kan leiden tot minder bezoekers en banenverlies, stelt Lemey. Ook Pairi Daiza zegt miljoenen te verliezen als de maatregel zonder overgangsperiode wordt doorgezet.



Concurrentiepositie

Het dierenpark vreest bovendien dat de Europese concurrentiepositie verzwakt: minder winst betekent minder ruimte om te investeren in uitbreidingen en onderhoud. Om die reden vragen de Belgische trekpleisters dus om minimaal een jaar uitstel, gevolgd door een overgangsregeling. Dat moet forse financiële schade én gevolgen voor bezoekers voorkomen.



In Nederland geldt voor tickets en maaltijden een belastingtarief van 9 procent. Vanaf 1 januari betalen Nederlanders 21 procent btw over overnachtingen, in plaats van 9 procent.