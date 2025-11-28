Welkom!
Beekse Bergen

Beekse Bergen gaat nog zeker drie jaar door met Light Safari: nieuwe editie nu van start

Vandaag, 12.44 uur

FOTO'S In Safaripark Beekse Bergen is de derde editie van de Light Safari van start gegaan. Donderdagavond konden de eerste bezoekers een avondwandeling maken langs duizenden lichtsculpturen. Het evenement kreeg dit jaar een volledig nieuw thema, waarbij een route van 2 kilometer in het teken staat van de prehistorie, evolutie en oude beschavingen.

Beekse Bergen heeft het evenement bovendien met drie jaar verlengd: er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Inlight Festival Group. Looopings kan een uitgebreide fotoreportage van de openingsavond laten zien. De wandeling voert door veertien tijdperken, met scènes over het ontstaan van de aarde, dinosauriërs, de ijstijd en historische culturen.

De route bestaat uit zo'n vijfduizend lichtobjecten, waarvan een deel is vervaardigd uit gerecyclede materialen. Ook enkele klassieke kunstwerken én oude reclames voor de Brabantse dierentuin kregen een plekje. De tocht eindigt met een fantasierijke blik op de toekomst. Onderweg komen bezoekers pleinen tegen met kampvuren, warme dranken, hapjes en klein entertainment.























































































