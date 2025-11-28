Efteling

Efteling laat personages uit Fata Morgana met AI tot leven komen

FOTO'S De Efteling gaat AI inzetten om personages bij Fata Morgana tot leven te wekken. In de souvenirwinkel bij de bekende attractie is vanaf komend weekend een kraam te vinden waar een digitale marktkoopman of -vrouw verschijnt. De figuren zijn ontwikkeld met behulp van artificial intelligence. Het gaat om een concept van voormalig Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen, tegenwoordig creatief conceptspecialist.

"De handelaren die je in de verboden stad op de markt treft, zie je nu ook in de winkel", zegt de Efteling over de nieuwe marktkraam in de winkel De Bazaar. "Als het luik zich ratelend opent, is het een verrassing welke verkoper het assortiment mysterieuze stenen luidkeels aanprijst."

De AI-karakters proberen edelstenen te slijten aan voorbijgangers. Ze prijzen "op geheel eigen wijze het assortiment mysterieuze stenen aan", legt Jansen uit. "Af en toe komt er zelfs een aapje of een kameel voorbij. En dan sluit het luik van de marktkraam zich alweer."



Avontuurlijke test

De conceptspecialist zegt er bewust voor gekozen te hebben om nieuwe technologie "te omarmen met creativiteit" en "te denken in mogelijkheden". Het project fungeert daarmee "als een avontuurlijke test voor alle partijen". In de AI-animatie komen ook echte objecten terug. "En we gebruiken humor", vult Jansen aan.



Jansen was eerder onder meer verantwoordelijk voor familieachtbaan Max & Moritz, waarin eveneens de nodige onderbroekenlol is verwerkt. De stemmen van de koopman en -vrouw zijn ingesproken door Efteling-collega's. "En ook onze bewegingen zijn gebruikt om het geheel realistischer te maken. Door AI te gebruiken, kunnen we spelen met kostuums, achtergronden en geluiden."



Toekomstbestendig maken

Het doel was om een creatieve beleving toe te voegen aan de Fata Morgana-shop. Efteling-directielid Willem Roskam, verantwoordelijk voor techniek en innovatie, verdedigt de opvallende keuze. Hij noemt het "de brug tussen vandaag en morgen", in de hoop "onze verwondering toekomstbestendig te maken". "We verkennen hoe technologie onze creatieve visie kan verrijken."



Roskam is een groot liefhebber van AI. Hij is ook druk bezig om de Sprookjesboom in het Sprookjesbos met voorbijgangers te laten communiceren met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarvoor vonden tot nu toe twee pilots plaats. Verder werd AI onlangs ingezet om animaties te creëren voor de winterse theatershow De Man met de Toverlantaarn.



AI in Fata Morgana

De test in De Bazaar lijkt een opmaat te zijn voor de bredere inzet van interactiviteit en AI in Fata Morgana. Achter de schermen worden al jaren plannen gemaakt voor een nieuwe versie van de oosterse vaartocht. "Misschien zullen we daar ook nog wel op een innovatievere wijze een aantal zaken laten terugkomen", zei Efteling-directievoorzitter Fons Jurgens daar vorig jaar over.



Hij gaf toen al aan dat directielid Roskam daar een rol bij kan spelen. "Die moet ons daarbij helpen en ons ook wel inspireren en uitdagen om daar een stapje extra te doen. En ik denk dat een Fata Morgana zich daar uitstekend voor leent, als je kijkt naar alle scènes waar je doorheen vaart." Het is nog niet duidelijk wanneer de transformatie moet plaatsvinden.











